Metalli (Lega con Salvini): "Candidare Ostia Antica Patrimonio Universale dell’Unesco"

Roma 8 agosto 2018. La valle del Colosseo, il Palatino, la Domus Aurea, le insulae (palazzi) incuneate nel tessuto urbano, palazzi storici, gallerie, musei. Tutto avvolto – dichiara Massimiliano Metalli (esponente della Lega con Salvini) - nella nebbia della folle assenza di qualunque progetto sistematico, non solo nell’ottica del restauro e della valorizzazione, ma della “banale” sopravvivenza dei monumenti. Fra pochi decenni i danni saranno irreversibili. La Roma abbandonata, con il suo sterminato e prezioso territorio, non è di loro proprietà, seppur malandata e ingombrante, costituisce la memoria storica del mondo. Siamo affidatari temporanei e abbiamo il dovere di conservarla per chi verrà dopo di noi. Per i nostri figli, nipoti, per l’umanità tutta di oggi e domani. L’Amministrazione comunale di Roma, e lo Stato, reiterano un comportamento anticostituzionale, non ottemperando all’art. 9 della Costituzione (La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione). Inoltre, - sostiene Metalli - che non ottemperano al principio del rispetto della dignità, di cui ognuno di noi ha diritto, fomentando la crisi morale, che oggi regna sovrana. Togliere ad un uomo o a un ragazzo, il proprio passato, è come togliere le fondamenta ad un palazzo. A Pompei e nel resto del Paese, non sono crollate soltanto le strutture architettoniche, ma i nostri ideali. In un Paese allo stremo come il nostro, è fine prioritario restituire la speranza nel futuro. Qualunque esso sia. Ormai nessuno crede nel domani immediato. Dobbiamo restituire – continua Metalli - la fiducia, l’orgoglio di abitare in uno Stato che detiene la quota più alta, nel mondo, di testimonianze artistiche e culturali. Nei momenti critici della storia universale, ricorrere al radicamento e alla riappropriazione della propria memoria, è stato, a volte, risolutivo. E’ fondamentale togliere all’odierno governo capitolino una città governata con l’arroganza, il cui operato è caratterizzato da politiche in cui l’esistenza materiale e morale del cittadino non ha posto. Roma e Ostia Antica: un parco archeologico di 80 ettari, il più importante del mondo, di cui nessuno parla stanno lentamente morendo. Come mai – si interroga Metalli - il Ministero e il Comune non abbiano mai fatto inserire Ostia Antica nel Patrimonio Universale dell’Unesco. Oltre alla valenza artistica e umana, il nostro inestimabile Patrimonio ha un’altra importante potenzialità. Vogliamo contribuire all’economia italiana? Possibile che nessuno ci pensi? Con un impegno di spesa irrisorio rispetto al risultato – conclude Metalli - si potrebbe creare un indotto straordinario . In un museo o in un’area archeologica, potrebbero essere impegnate una grande varietà di figure professionali, risolvendo, in gran parte, il problema dell’occupazione.