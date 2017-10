Mercato di San Teodoro, Raggi in tour tra i banchi: "Con riapertura si realizza un sogno"

"Benvenuti al nuovo mercato di San Teodoro. Ringrazio tutti coloro che hanno contribuito a realizzare il sogno di riaprire nel segno della legalità e della solidarietà. Noi abbiamo creduto da subito che questi aspetti potessero coniugarsi. E' vero, ci sono stati confronti aspri, ma nel merito e tutti mirati a concretizzare un sogno che oggi tocchiamo con mano. Ridiamo ai cittadini un pezzo importante della città".

Così la sindaca Raggi, durante l'inaugurazione del mercato di San Teodoro che ha riaperto oggi dopo la chiusura decisa dal Campidoglio a febbraio scorso per riaffidarlo tramite bando vinto ad agosto da Campagna Amica che gestisce il mercato dal 2008. "Roma è il Comune agricolo più grande d'Europa e abbiamo preso spunto da qui per realizzare un regolamento dei farmer's market che prima non c'era - ha aggiunto - si tratta di una filiera che per noi è vitale e vogliamo rilanciare. Questo mercato non è un semplice luogo di vendita, ma di vendita di prodotti a chilometro zero, una filiera sana e soprattutto corta. Qui si faranno 90 progetti di educazione alimentare che faranno avvicinare il mondo dei produttori ai consumatori. Insegniamo qualcosa che riguarda Roma imsieme alla solidarietà, grazie alla presenza dei produttori dei territori terremotati. Siamo orgogliosi di questo progetto nato con un po' di scontro, ma finito con una grande festa. Abbiamo restituito un pezzo importante della città ai cittadini".

Dopo il taglio del nastro, la sindaca ha visitato i banchi del mercato assaggiando anche alcune primizie offerte dai produttori. Tanta frutta e anche un goccio di vino, ma quando è arrivato il turno dei salumi, Raggi, come mostra un video girato dal Corriere.it, ha spiegato di essere "leggermente vegetariana. Come se avessi accettato".

(Fonte Agenzia Dire)