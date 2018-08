Mercati rionali, in bilancio 4 milioni di euro per la manutenzione

4 milioni di euro per i mercati rionali. Sono questi i fondi stanziati dall'Amministrazione di Roma Capitale in favore dei mercati cittadini contenuti nell'assestamento generale di bilancio 2018-2020. I finanziamenti saranno trasferiti ai municipi che ospitano i mercati rionali e destinati alla manutenzione straordinaria delle strutture, all'adeguamento e messa a norma degli impianti e alla riqualificazione, secondo le priorità individuate caso per caso.

L'iter di rilancio, partecipato e condiviso da tutti i Municipi coinvolti, ha fatto sapere il Campidoglio in una nota, "ha evidenziato fabbisogni di strutture e operatori, in vista di una valorizzazione che passa anche per nuovi servizi ai cittadini, promozione delle attività commerciali, azioni per la sicurezza di chi vende e di chi compra".

"I mercati rionali ci stanno particolarmente a cuore" dichiara Carlo Cafarotti, assessore allo Sviluppo economico, Turismo e Lavoro di Roma Capitale. "Rappresentano la romanità della tradizione, quella del rito della spesa dei clienti abituali e del piacere della scoperta per visitatori e turisti. Realtà importantissime, catalizzatrici di attività commerciali e vissuto sociale: prodotti di qualità, ma anche familiarità e coesione. Il nostro obiettivo è quello di rilanciarli a tutto tondo, dall'estensione degli orari di apertura alla facilitazione delle somministrazioni e dell'assegnazione dei banchi rimasti vuoti. Investimenti e innovazione, a beneficio della Roma operativa, che lavora e produce".

Il Piano investimenti mercati 2018, prosegue la nota, si cumula ai 4 milioni di euro già stanziati nel 2017, e riguarda diversi Municipi, che singolarmente hanno deciso su quali realtà mercatali investire. Nello specifico, i finanziamenti per la manutenzione straordinaria sono così articolati: 1.320.000 euro al I Municipio, 729.000 euro al II, cui vanno anche 219.795 euro per gli interventi adeguamento impiantistico del parcheggio di via Chiana del Mercato Trieste; 350.000 euro al III Municipio; 650.000 euro al V; 1.310.000 euro al VII Municipio, con l'aggiunta di 110.000 per la riqualificazione del Mercato Metronio. Sempre per interventi strutturali di manutenzione, 108.692,60 euro sono destinati all'VIII Municipio, 150.000 al IX e 300.000 al X.

Attenzionate anche le realtà di vendita diretta di prodotti agricoli, per le quali Roma Capitale è stata fra le prime città d'Italia a dotarsi di un regolamento specifico: 105.000 euro serviranno infatti all'adeguamento e messa a norma dell'impiantistica del Farmer's Market Garbatella.