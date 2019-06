Colosseo "al sugo" su menù di una catena americana: "Roma derisa, Comune chieda i danni"

Il Colosseo, tra i monumenti più visitati e acclamati al mondo, quasi oppresso dal peso di una montagna di spaghetti e polpette al sugo. È la Capitale d'Italia nella carta del menù della maggior catena di ristorazione americana che, dagli anni '90, propone cibo nostrano oltre oceano, per qualcuno sfruttando uno stereotipo ben noto: la cultura che soccombe al vizio italico.

"Siamo stanchi di questi insani pregiudizi e falsificazioni, abbiamo predisposto una mozione avente come oggetto delle iniziative volte alla tutela dell'immagine di Roma nel mondo" spiega il consigliere di Fratelli d'Italia Francesco Figliomeni. Che soprattutto impegna la sindaca ad avviare una causa tramite l'Avvocatura capitolina per chiedere un risarcimento al colosso americano per danno d'immagine.

Nato nel 1993 in Florida, la catena "Buca di Beppo" è molto nota negli States, con 77 punti vendita in 24 stati a stelle e strisce. Menù in stile vintage, e ambiente da trattoria familiare ricreati ad hoc nelle grandi metropoli americane, calcando forse troppo i tipici stereotipi italici. Monumenti sovrastati da fiumi di ragù, o pseudo divinità dell'antica Roma alla guida di una biga con delle polpette infilzate su una lancia.

"Anche se l’Italia e Roma sono percepite come il più grande contenitore a livello mondiale di opere d’arte e di cultura, con attrattive naturali senza pari, gli stranieri ci percepiscono come un popolo tutto dedito ai piaceri" spiega Figliomeni. Nella mozione presentata in Consiglio si chiede alla sindaca di attivarsi presso l'ambasciata con una vera e propria protesta formale. E appunto di chiedere i danni, per utilizzo "improprio" della nostra immagine.