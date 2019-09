Mense e pulizie, sospeso lo sciopero nelle scuole: accordo tra Comune e sigle sindacali

Con il suono della prima campanella riaprono anche cucine e refettori: è stato sospeso lo sciopero delle mense scolastiche inizialmente proclamato per lunedì 16 e martedì 17 settembre.

Sciopero mense scolastiche sospeso

Una decisione presa a margine del tavolo tra Comune e sigle sindacali. Al centro il discusso bando sulla refezione scolastica: quello osteggiato da lavoratori e genitori per via della scarsa garanzia sul mantenimento dei livelli occupazionali e qualità del servizio.

Un bando dalla primavera scorsa ancora in stand by con l’Anac a volerci vedere chiaro sulle offerte di partecipazione.

Tra i nodi da sciogliere anche quello legato alle 170 cuoche dei nidi che oggi lavorano per Roma Multiservizi e che formalmente non sono inquadrate come tali “con la possibilità che vengano riassunte come semplici addette delle mense” – aveva spiegato a RomaToday Elena Schifino, segretaria regionale della Filcams Cgil di Roma e del Lazio.

Bando mense scolastiche: tavolo tra Comune e sindacati

E mentre il servizio è di fatto in proroga, almeno fino alla fine dell’anno, in Campidoglio proseguono gli incontri tra sindacati e Comune per arrivare ad una quadra. Istituito un tavolo tecnico che si riunirà settimanalmente per discutere del bando per il servizio delle mense scolastiche per l’anno 2020-2021 che salvaguardi rapporti di lavoro e mansioni dei dipendenti coinvolti.

Cuochi e addetti che dunque non sciopereranno più lunedì 16 settembre e martedì 17.

Sciopero mense scolastiche e Multiservizi “scongiurato”

“Grazie ad un accordo tra Campidoglio e tutte le organizzazioni sindacali, sono stati scongiurati gli scioperi in occasione dell'avvio dell'anno scolastico, con rischio di disservizi su refezione scolastica e attività di ausiliarato, quali la pulizia delle strutture” – ha fatto sapere Laura Baldassarre, assessora alla Persona, Scuola e Comunità solidale.

"Abbiamo avviato con i rappresentanti sindacali un lavoro intenso e di dialogo grazie al quale possiamo ora tranquillizzare tutte le famiglie romane: garantiremo il regolare avvio dell'anno scolastico con qualità e piena continuità di tutti i servizi”.

Scuole chiuse e niente arredi: la campanella è “stonata”

Me se lo sciopero delle mense è stato scongiurato, le scuole della Capitale non sorridono sotto altri aspetti: tra arredi che mancano, certificati di agibilità assenti e strutture che apriranno in ritardo causa lavori in corso, la campanella per gli studenti romani, dai nidi alle superiori, è “stonata”.