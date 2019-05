Mense scolastiche, lavoratori in sciopero: oggi i bambini sono rimasti senza pasto. Proteste in Consiglio

Oggi le scuole sono rimaste senza servizio mensa. I bambini di nidi e asili comunali hanno mangiato dei panini, al posto dei pasti caldi normalmente garantiti. In sciopero per l'intero turno lavorativo i cuochi e gli addetti alla ristorazione scolastica.

Nel mirino della protesta, che va avanti da settimane, il bando di gara in fase di aggiudicazione che coinvolge circa duemila lavoratori e migliaia di bambini e famiglie. Una mobilitazione indetta da Filcams Cgil, Fisascat Cisl, Uiltucs Uil, Uiltrasporti Uil, delle segreterie di Roma e Lazio.

Il bando, secondo i denuncianti, metterebbe a rischio le garanzie occupazionali ma anche la qualità del servizio destinato ai bambini. Il prezzo medio a pasto con cui le aziende si stanno aggiudicando il servizio è molto basso: tra i 4,30 e i 4,40 euro. E in più c'è la questione delle mancate clausole sociali a tutela dei posti di lavoro. Da qui le accese proteste che anche questo pomeriggio hanno animato il Consiglio comunale, con decine di lavoratori in presidio sotto il Campidoglio.

All'ordine del giorno in aula Giulio Cesare, tre mozioni, rispettivamente di Partito democratico e Sinistra per Roma, Fratelli d'Italia, Lega. Il contenuto è pressoché identico: si chiede il ritiro in autotutela del bando di gara, a garanzia dei livelli occupazionali dei lavoratori coinvolti e della qualità del servizio mensa. E alle mozioni si aggiunge una lettera scritta all'unanimità da tutte le forze di opposizione diretta alla sindaca Virginia Raggi per chiudere al più presto un incontro sulla questione.

In chiusura di Consiglio il voto alle mozioni, tutte respinte con i consiglieri del Movimento Cinque Stelle che hanno deciso in parte di astenersi. Pesanti le grida di protesta dal fondo dell'aula: "Vergogna, buffoni". Per domani è in calendario un incontro tra le organizzazioni sindacali e l'assessore alla Scuola Laura Baldassarre.