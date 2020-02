Mensa, proteste contro il menù vegano a scuola: "Piatti mezzi vuoti e bambini affamati"

"Una vergogna frutto dell'ideologia vegana che porta avanti l'amministrazione comunale". La Lega attacca Raggi stavolta sul menù servito nelle mense delle scuole comunali. "Non si gioca con i bambini" dichiara il capogruppo Maurizio Politi, postando sui social network l'immagine che ritrae i piatti con il pranzo: un porzione non proprio abbondante di pasta al forno con piselli, un finocchio, una carota, una mela. È il menù vegano, servito ai bambini un giorno ogni due mesi, e sta alimentando da giorni polemiche tra i genitori ma anche tra gli insegnanti.

"Non ho nulla contro il vegano - scrive Gennaro, maestro delle elementari - temo però che l dietiste o non so chi del comune di Roma debbano rivedere qualcosa. Oggi ho in classe 21 bambini affamati e sono poco più di 100 nel plesso". Anche lui allega la stessa foto che gira sui social.

Il caso era già stato sollevato da mamme, papà e comitati sul territorio del IV municipio Tiburtino. Così aveva giustificato la questione l'assessore M5s Stefano Rosati con delega alla Scuola, contattato dal nostro giornale: "Il pranzo vegano è previsto dal capitolato nelle scuole infanzia, primarie e secondarie di primo grado, è prevista la somministrazione un giorno ogni nove settimane".

E ancora: "La scheda in cui sono descritti i pasti giornalieri è affissa, come di consueto, nelle bacheche delle scuole, e quindi consultabile dai genitori, in cui è specificato ciò che sarà somministrato ad ogni pasto. I funzionari amministrativi municipali, durante i sopralluoghi effettuati nelle strutture scolastiche in questo mese, hanno constatato che tali schede erano ben visibili". Poi però aveva assicurato un intervento: "In accordo con gli uffici municipali, sarà inviata al dipartimento competente apposita e dettagliata relazione nel merito evidenziando le criticità più rilevanti e chiedendo, eventualmente, la sostituzione e quindi l'eliminazione del pasto vegano".