VIDEO | 'Il pasto dell'incontro', Caritas mette a tavola rifugiati e italiani: "Conosciamo da vicino i migranti"

Pranzo organizzato per circa cento commensali che, trovato il proprio posto, hanno potuto passare il momento del pasto in compagnia e con lo spirito dell’integrazione e dell’accoglienza. Questo perché a sedere uno di fronte all’altro sono italiani, malesi, algerini, nigeriani, somali. Un’evento voluto fortemente a livello mondiale dalla Caritas nell'ambito della “Settimana di azione - Share the Journey (condividiamo il cammino), in cui migranti e rifugiati incontrano figure di spicco del mondo politico, culturale ed ecclesiastico per avere un momento di scambio tra chi ha vissuto direttamente il dover migrare e coloro che a vario titolo lavorano su questi temi.

Il monsignor Enrico Feroci, direttore Caritas Roma, riguardo la situazione politica e sociale nel paese nei confronti dei migranti, anche a seguito delle ultime iniziative volute dal ministro dell’Interno, Matteo Salvini, ribadisce: “Chi si reputa cristiano legge il vangelo e condivide, accoglie il fratello, altrimenti non lo sei. L’Italia è sempre stato un popolo generoso ed accogliente, non perdiamo la nostra tradizione”. Accanto a lui Michel Roy, segretario generale Caritas Internationalis, e Oliviero Forti, responsabile area migrazione Caritas Italiana. Invito a pranzo anche per Laura Baldassarre, assessora alle Politiche sociali del Comune di Roma: “Lavoriamo ad una Roma più accogliente e solidale”, dice Baldassarre. Peccato che quando le si chiede un commento sulla scelta di chiudere i porti appoggiata anche dal Movimento cinque stelle si limita a dire: “L’Europa deve fare la sua parte”. Una non risposta, prima di sedersi a tavola per dividere il pasto con i richiedenti asilo.