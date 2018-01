Meloni, lacrime in tv: "Ho paura che mia figlia scriva 'Mia mamma è una patriota ma l'ho vista poco'"

Lacrime per Giorgia Meloni. La leader di Fratelli d'Italia, ospite di Mattino Cinque, si è commossa nel rispondere ad una domanda sulla sua piccola Ginevra. "Spero scriva 'mia mamma è una patriota che ha fatto tutto quello che poteva fare per me e per il posto che abito", ha risposto la pasionaria della Garbatella al giornalista che le chiedeva cosa potrebbe scrivere la piccola Ginevra nel suo primo temino a scuola. "Sono una di quelle mamme che per fare bene quello che fa è costretta a rubarle del tempo, e questo pesa a me come a tutte le mamme che cercano di tenere in bilico le cose. E i figli spesso non lo capiscono che stai facendo qualcosa per loro anche quando sei fuori casa, ma io spero che lo capisca".