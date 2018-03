Regione Lazio, Mauro Buschini eletto capogruppo Pd

L'ex assessore ai Rifiuti Mauro Buschini è stato eletto all'unanimità capogruppo del Partito Democratico al consiglio della Regione Lazio. "Sono orgoglioso per questo importante ruolo di responsabilità politica che mi è stato affidato e voglio ringraziare il presidente Nicola Zingaretti, il segretario Fabio Melilli e tutti i colleghi consiglieri del Partito democratico per la mia elezione a capogruppo all'unanimità" ha dichiarato in una nota.

"Inizia una nuova fase al servizio del Lazio, una fase di ascolto delle domande dei cittadini e di risposta alle istanze del territorio" ha continuato. "Abbiamo di fronte sfide decisive per la Regione Lazio: il Partito Democratico in consiglio regionale continuerà a portare avanti battaglie al fianco della gente. Ora avanti, insieme, per una nuova stagione di cambiamento".

Nel pomeriggio Zingaretti si è congratulato con lui: "Lavoreremo uniti per affrontare le sfide che ci attendono e proseguire così nel processo di innovazione". Auguri dal segretario regionale del Partito democratico, Fabio Melilli: "Rivolgo i miei migliori auguri di buon lavoro a Mauro e a tutto il gruppo per le importanti sfide che ci attendono in Regione Lazio e per proseguire la stagione di cambiamento al fianco del Presidente Nicola Zingaretti".

Auguri sono arrivati anche dal neo assessore regionale all'Urbanistica, Politiche abitative e Rifiuti, Massimiliano Valeriani e dal presidente del Consiglio regionale del Lazio, Daniele Leodori e da numerosi consiglieri dem.