Fosse Ardeatine, il presidente Mattarella in visita al mausoleo. Alla cerimonia anche la sindaca Raggi

Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella al mausoleo delle Fosse Ardeatine, per per celebrare la cerimonia commemorativa del 75esimo anniversario dell'eccidio, che il 24 marzo del 1944 vide l'esecuzione di 335 italiani, in gran parte civili, da parte delle truppe di occupazione naziste come rappresaglia all'attacco partigiano di via Rasella.

Alla cerimonia, davanti a tanti giovani studenti che hanno applaudito i rappresentanti delle istituzioni, hanno partecipato tra gli altri il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, i presidenti di Camera e Senato, Roberto Fico ed Elisabetta Casellati, il presidente della Corte costituzionale, Giorgio Lattanzi e il ministro della Difesa, Elisabetta Trenta, la sindaca di Roma, Virginia Raggi e il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti.

Raggi ha definito il 24 marzo 1944 "una delle giornate più buie del nostro Paese". Per il presidente della Camera, è "il frutto avvelenato dell'odio razziale e della negazione dell'altro. Custodire la memoria, trasmettere ai giovani il senso di quanto avvenuto: doveroso omaggio a quanti hanno sacrificato la propria vita per la libertà e la democrazia di cui oggi beneficiamo". Di "trarre monito per il futuro" ha parlato il premier Giuseppe Conte, mentre per Laura Boldrini "ricordare significa difendere libertà e democrazia, baluardo contro ogni fascismo".