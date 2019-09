Campidoglio, Raggi ha un nuovo capo staff: entra in squadra Massimo Bugani, socio di Rousseau

La nuova fase del ritorno al grillismo, quello delle origini, si rafforza di un'altra pedina. In Campidoglio arriva Massimo Bugani a guidare lo staff della sindaca Raggi. Volto storico del M5s, uno dei quattro soci di Rousseau con Davide Casaleggio, Pietro Dettori e Enrica Sabatini, è stato il vicecapo della segretaria particolare di Di Maio, prima di dimettersi ad agosto in piena crisi di governo per frizioni con il leader del Movimento.

Ora il suo posto è al Comune di Roma, interfaccia con l'esecutivo giallorosso anche e soprattutto sulle questioni che riguardano i poteri speciali per Roma Capitale. Dossier che sarà nelle mani del ministro per gli Affari regionali, in quota Pd, Francesco Boccia. "Da oggi inizia una nuova sfida ed è proprio all'interno della sfida che si nasconde la felicità" scrive Bugani, inaugurando sui social il nuovo corso. "Ringrazio di cuore Virginia Raggi e la sua squadra per aver pensato a me e per avermi assegnato un ruolo così importante". Poi una foto abbracciato alla sindaca, la stessa postata anche su Twitter dalla prima cittadina per dargli il benvenuto. "La sua passione e la sua esperienza per Roma e per il cambiamento". Prenderà il posto di Lorenzo Foti, vicino a Beppe Grillo, pronto a dirigere invece lo staff dell'assessorato ai Lavori pubblici, ora in mano a Linda Meleo.

Insomma, un tassello in più dopo il rimpasto di giunta che ha visto entrare nella squadra di Virginia tre volti di eletti, militanti per della prima ora (Pietro Calabrese, alla Mobilità, Viciana Vivarelli alle Politiche abitative, Veronica Mammì al Sociale), al posto di figure più "tecniche". Una strategia per cambiare marcia, per avere vicino solo e soltanto persone fidate e allineate. Nel tentativo di portare a casa almeno alcune partite importanti per la città, e recuperare consensi oggi ai minimi storici.