Fase 2, Zingaretti ai giovani: "Mascherina diventi moda dell'estate. Indossatela sempre"

Indossare la mascherina il più possibile, che diventi insomma un oggetto d'uso comune, quasi "una moda dell'estate". A lanciare l'appello, in particolar modo rivolto ai più giovani, il presidente del Lazio Nicola Zingaretti durante una conferenza stampa convocata per illustrare i risultati dei primi test sierologici.

"Alle ragazze e ai ragazzi che possono tornare a frequentare i locali la sera, dico: pensate a voi stessi, ai vostri genitori, ai vostri nonni, perchè potete essere vettori del virus. Per questo mi auguro che la mascherina, oltre ad essere una protezione, diventi la moda dell'estate" ha detto il Governatore dem. "Confido nella creatività italiana - ha aggiunto Zingaretti - d'altronde le mascherine le dobbiamo tenere, quindi devono diventare un oggetto di uso comune come la cravatta, il foulard, un braccialetto, un piercing".

Insomma, uscire di casa e coprirsi il volto con la mascherina. Anche se le temperature sono ormai estive. "Non prendiamoci in giro, le dobbiamo tenere finché non si trova un vaccino". E non solo nei luoghi che possono sembrare i più pericolosi, come il trasporto pubblico per esempio, dove già dal primo giorno di riapertura totale, lunedì 18 maggio, si sono registrate a Roma code e assembramenti sulle vetture. Anche là dove il rischio può sembrare più basso.

"Dai dati emerge che i nuovi cluster pericolosi sono gli ambiti familiari e i rapporti con gli amici - ha spiegato Zingaretti - quindi anche se la preoccupazione ricade sui luoghi più affollati, bisogna ricordarsi che l'infezione può avvenire proprio dove pensiamo di poter allentare la tensione su questo l'attenzione deve rimanere altissima. Per questo è importante continuare a portare le mascherine, a lavarsi le mani, a lasciare le scarpe fuori dall'ingresso di casa e a sanificare gli ambienti".