Regione Lazio, Marta Bonafoni eletta capogruppo della Lista Civica Zingaretti

Marta Bonafoni è stata eletta all'unanimità capogruppo della Lista Civica Zingaretti al consiglio regionale del Lazio. Quarantun'anni, già consigliera nella precedente lesgislatura, è stata la prima degli eletti della lista nella ultima tornata elettorale. "E' una grande responsabilità quella che mi è stata affidata oggi" il suo commento. "Un ruolo che mi accingo a intraprendere con orgoglio ed emozione, ma anche con la tenacia e la sicurezza che attorno a me avrò una squadra coesa e consolidata".

"Insieme porteremo avanti gli impegni e le battaglie intraprese già nella scorsa legislatura, con un occhio al lavoro fatto e uno al cambiamento, nel rispetto degli equilibri d’aula e avendo in testa come un assillo i nostri valori e il nostro programma" ha fatto sapere in una nota. "Solo insieme potremo dare risposta alle istanze dei territori e dei cittadini che rappresentiamo, in modo plurale, per una nuova stagione di riforme e di diritti e per una Regione più giusta e più equa".

Auguri sono arrivati dal vicepresidente regionale, Massimiliano Smeriglio, dal consigliere Gianluca Quadrana e dall'ex capogruppo Gino De Paolis.