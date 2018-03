Maratona di Roma, arriva il bando. Raggi: "Rendiamo l'evento più bello"

Il bando per l'organizzazione della Maratona di Roma verrà pubblicato a breve. Come informa il Campidoglio in una nota, il procedimento verrà pubblicato presto sulla Gazzetta Europea e riguarderà le edizioni dal 2019 in poi. Obiettivi: "Rendere sempre più bello l'evento sportivo promosso da Roma Capitale"; "valorizzare un importante appuntamento aumentando il coinvolgimento dei cittadini" e "incrementare il numero dei partecipanti alla gara".

La sindaca Virginia Raggi, spiega ancora la nota, "ha deciso di tornare a riunire il Comitato Promotore della Maratona di Roma istituito nel 1994 insieme alla Federazione Italiana Atletica Leggera (FIDAL), al fine di dare gli indirizzi per le future edizioni dal 2019 in poi". L’avviso pubblico, redatto in collaborazione con la FIDAL, "tende a garantire un innalzamento degli standard della manifestazione così da renderla al passo con le principali maratone internazionali nel mondo. Non dimenticando il lavoro svolto in questi anni dagli attuali organizzatori, l’obiettivo è quello di far crescere progressivamente la Maratona nel tempo e consolidare ulteriormente l’immagine di Roma come centro dei grandi eventi sportivi internazionali".

La decisione dell'amministrazione guidata da Virginia Raggi, anticipata da una mozione sottoposta all'aula Giulio Cesare, rappresenta una novità che aveva suscitato non poche polemiche nei mesi scorsi. Di fronte a quello che l'opposizione aveva definito "un colpo di mano", l'assessore allo Sport Daniele Frongia si era difeso così: "Dal 2004 in poi nessun affidamento è stato effettuato". Eppure "nel corso degli anni ingenti sono state le spese sostenute da Roma Capitale per garantire i servizi sottesi all’evento, nonché, in alcune occasioni, sovvenzioni dirette da parte sia del Comune che di Acea, azienda al 51% proprietà di Roma Capitale". Da qui la decisione dell'amministrazione pentastellata di indire un bando "in coerenza con l’attuale normativa europea e con l’indirizzo espresso dalle precedenti Amministrazioni che appunto istituirono il Comitato Promotore”.