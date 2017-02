Verde, proroga di sei mesi per le 'sentinelle antidegrado'

Proroga di sei mesi per i manutentori del verde del Comune di Roma. 50 posti di lavoro, almeno per ora, sono salvi. E alla scadenza dei loro contratti il prossimo 2 marzo potranno continuare a lavorare. Si tratta delle cosiddette 'sentinelle antidegrado', un progetto partito nell'aprile del 2015 che coinvolge 50 disoccupati nella cura del verde di ville storiche, di parchi e di cento scuole dall'avvio dell'anno scolastico.

"Grazie al lavoro degli assessorati all'Ambiente e alle Politiche Sociali del Comune di Roma è stato possibile ottenere un risultato straordinario. La proroga di sei mesi ci permette di dare continuità ad un servizio importante per l'amministrazione" spiegano i lavoratori che ieri mattina hanno dato vita ad un presidio davanti all'assessorato alle Politiche Sociali di viale Manzoni. Una decina di giorni fa avevano occupato l'assessorato all'Ambiente e incontrato Pinuccia Montanari. "Ora bisogna creare tutte le condizioni normative e contabili affinchè questo progetto venga esteso e potenziato dentro una dimensione pubblica, capace di creare occupazione e cura della città".

"Con la proroga si riconosce l'importanza del servizio. La lotta paga" dichiarano in una nota Gianluca Peciola e Annamaria Cesaretti, ex consiglieri di Sel al Comune di Roma. "I 50 ex disoccupati affiancano un organico attivo del servizio giardini di circa 100 unità che si deve occupare di tutto il verde di Roma. E' un servizio che andrebbe potenziato, in quanto riesce a unire le risposte alla esigenza di creare posti di lavoro e alla necessità di cura del verde pubblico. Bisogna creare un fronte comune insieme alle lavoratrici e ai lavoratori che si occupano della manutenzione per avviare un processo di allargamento della pianta organica e di stabilizzazione del personale addetto alla pulizia e al decoro della città".