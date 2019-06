Palestre scolastiche: dal Campidoglio pronto un milione per la manutenzione straordinaria

Il Campidoglio ha fissato la somma che servirà a tirare a lucido tutte le palestre scolastiche che ne hanno bisogno. Per la loro manutenzione straordinaria infatti, ha fatto sapere il presidente della commissione Sport Angelo Diario, c'è ora a disposizione un milione di euro.

Il vecchio metodo

"Oggi si corona un lavoro iniziato il 30 agosto dell'anno scorso, quando abbiamo avviato la ricognizione sullo stato manutentivo di tutte le 470 palestre scolastiche di Roma Capitale – ha spiegato, ricorrendo ad un post, il presidente della comissione Sport di Roma Capitale -

Prima di questo studio nessuno conosceva le reali esigenze dei singoli Municipi e, di conseguenza, si assegnavano pari risorse a tutti".

Le palestre romane

Il censimento e lo stanziamento dei fondi, potrebbero portare dei benefici all'intera collettività e non solo, anche se già sarebbe stato sufficiente, agli studenti che le frequentano. Come lo stesso Diario aveva segnalato a settembre del 2018. "II Centri Sportivi Municipali che potrebbero essere attivati a Roma sono 534 ma il 20% di questo patrimonio é rimasto fino ad oggi in mano ai dirigenti scolastici". La reticenza di alcuni di questi dirigenti scolastici potrebbe essere spiegata in ragione degli insufficienti interventi manutentivi messi a disposizione delle varie scuole. Da questo punto di vista, le nuove risorse, potrebbero risultare strategiche.

L'iter amministrativo

"Oggi sappiamo che alcuni Municipi hanno palestre più disastrate di altri, 19 addirittura rischiano di non avere l'agibilità per il prossimo anno scolastico/sportivo"ha dichiarato Angelo Diario, nell'annunciare la variazione di bilancio che la sua commissione ha appena votato. "Abbiamo stanziato più risorse dove ce n'è bisogno, per portare tutte le palestre scolastiche di Roma alle stesse condizioni manutentive. La richiesta deve ancora completare l'iter amministrativo ed essere quindi votata dall'Aula Giulio Cesare. Se arriverà l'ok anche dall'Assemblea Capitolina, a Roma ci saranno palestre più sicure, in grado anche d'incrementare l'offerta sportiva che, con le classiche tariffe comunali, sarà inevitabilmente a costi contenuti.