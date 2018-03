Fontane artistiche e monumentali: per la manutenzione il Campidoglio stanzia un milione

C'è un milione di euro per garantire la manutenzione e la pulizia delle fontane . Non si tratta dei semplici nasoni. Lo stanziamento riguarda infatti le fontane artistiche e monumentali presenti nelle ville, i parchi, i giardini pubblici.

Fondi a disposizione ed interventi previsti

Il Campdioglio ha stanziato 997mila euro più iva, per garantire un buon funzionamento delle fontane elencate, ma anche per quelle cittadine. Fondi che serviranno anche per l'adeguamento ed il potenziamento degli impianti idrici che fanno funzionare le stesse. La strada scelta è quella delle procedura negoziata "senza previa pubblicazione del bando di gara".

Il prossimo appuntamento

La procedura negoziata prevede una prima seduta pubblica per il 19 marzo alle ore 11 nella Sala Italo Leone del Dipartimento SIMU, in via Petroselli 45. I fondi a disposizione prevedono la copertura dell'esercizio nel lasso temporale ce va da aprile 2018 al 31 dicembre 2019. L'affidamento dell'appalto avverrà con il criterio del minor prezzo.