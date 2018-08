Decoro, da San Lorenzo a Villa Gordiani prosegue il restyling delle panchine

Sedute nuove per 150 panchine romane. Il Campidoglio riscopre il valore della partecipazione e, grazie all'acquisto di 20mila stecche di legno, coinvolge associazioni e volontari nella sistemazione delle panchine.

Il restyling delle panchine

Sono decine gli interventi messi in campo in questi giorni. Si va da Villa Gordiani al Parco delle Tre Fontane alla Montagnola, da piazza Gregoriapoli ad Ostia Antica, al parco Caduti 19 luglio 1943 a San Lorenzo. Tanti quindi anche i municipi coinvolti in quest'iniziativa pensata dall'assessorato all'ambiente di Pinuccia Montanari.

I cittadini volenterosi

"Stiamo lavorando su tanti fronti per restituire decoro alla città ed in questo caso, abbiamo voluto che la manutenzione delle panchine fosse anche un’occasione per coinvolgere i cittadini nella cura dei beni comuni - ha chiarito l'assessora all'ambiente - Siamo convinti che a fronte di una minoranza di incivili che sporcano e danneggiano ci sia un grande numero di persone che ogni giorno si mette in gioco per contribuire a migliorare la città ed i suoi spazi".

La Sindaca rilancia sulla partecipazione

Soddisfatta per l'andamento dell'iniziativa anche la Sindaca Raggi. "È nostra intenzione coinvolgere maggiormente associazioni e volontari perché crediamo nella partecipazione attiva dei cittadini - ha dichiarato la prima cittadina- Riteniamo che riappropriarsi delle strade, dei parchi e dei beni comuni attraverso momenti in cui si collabora tutti insieme a migliorarli dia, in termini di coesione sociale e rispetto dell’ambiente, risultati che superano di gran lunga il concreto lavoro di riparazione o pulizia".

La determina "ammazza volontari" ed il ricorso dei cittadini

A fronte di queste iniziative, finalizzate a migliorare il coinvolgimento dei cittadini, restano le difficoltà create con la determina dirigenziale firmata il 3 agosto del 2017. Con quell'atto, contestato in tribunale da alcune associazioni di volontariato, si obbligano i volontari a chiedere con un congruo anticipo l'autorizzazione per effettuare qualsiasi intervento manutentivo su un bene pubblico. Al tempo stesso, la determina ribadisce la necessità di stipulare un'assicurazione antinfortunistica. Il Consiglio di Stato ha accolto la richiesta di sospensiva avanzata dai cittadini. Gli effetti delle determina quindi sono stati sospesi in attesa di un giudizio di merito da parte del TAR del Lazio. E' quindi grazie a questa iniziativa legale, voluta e finanziata da cittadini, se è possibile rimettere a nuovo le panchine senza particolari gravami per i volontari.

Un incentivo alla partecipazione

Nell'attesa che il TAR si esprima sulla legittimità del provvedimento firmato dal Dipartimento ambiente di Roma Capicale, c'è chi ha pensato, come il Municipio VII, di fornire un pratico incentivo alla partecipazione. Sarà l'ente di prossimità a pagare le spese per l'assicurazione dei volontari che intendano iscriversi ad un apposito albo. Con questa formula si punta a favorire, in maniera concreta, la partecipazione dei cittadini.