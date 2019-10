Il sabato caldo della Capitale: Salvini si prende piazza San Giovanni, ai movimenti l'Esquilino

Tre iniziative politiche nel corso della stessa giornata. Sabato 19 ottobre la Capitale ospita due manifestazioni ed una raccolta firme, con tanti banchetti allestiti nei vari municipi. Non senza conseguenze sul piano della viabilità e dei trasporti.

Il sabato caldo della Capitale

Nella Capitale è previsto l'arrivo di decine di migliaia le persone. A piazza San Giovanni Matteo Salvini ha infatti chiamato a raccolta il popolo leghista per chiedere il rapido ritorno al voto. Un secondo appuntamento è invece promosso, all'Esquilini, dal movimento "Roma non si chiude". Per non farsi mancare nulla, nella Capitale sono stati annunciati anche i gazebo del PD contro l'amministrazione Raggi. Le conseguenze, di questi eventi, rica

"Orgoglio italiano": la manifestazione a Piazza San Giovanni

L'evento più impattante è quello che si svolgerà in piazza San Giovanni. All'ombra della basilica romana infatti, intorno alle 15 è previsto il comizio del leader leaghista . Un appuntamento ampiamente annunciato, per contestare l'operato del Governo Conte Bis, che è destinato a portare a Roma oltre 40mila persone. I simpatizzanti della Lega arrivano da tutto il paese. "Da Agrigento alla Valle d'Aosta, da Torino a Trieste, da Bologna a Bari, in pullman, in treno, in aereo, in auto" ha fatto sapere il leader del Carroccio. Sono tutti diretti a Roma per manifestare l' "orgoglio italiano", questo è il nome dato all'evento. Sono attesi nella Capitale "gli italiani che non si arrendono al governo delle poltrone, delle tasse e dell'invasione" ha dichiarato lo stesso Salvini annunciando l'iniziativa.

Salvini invita alla partecipazione

Da giorni il leader leghista posta video e foto sui social network. "Conte e Di Maio che tassano bibite, biscotti, benzina e partite IVA, Renzi che vuole tornare alla legge Fornero, Grillo che vuole togliere il diritto di voto agli anziani". Secondo l'ex vicepremier al governo ci sono "scemo e più scemo". Motivo per cui, Salvini torna a chiedere, davanti ad una piazza annunciata piena, le dimissioni ed il rapido ritorno al voto.

Roma non si Lega: la contromanifestazione all'Esquilino

Non ci saranno soltanto i leghisti a riempire le strade della Capitale. Dietro lo slogan "Roma non si Lega" è stata infatti autorizzata una mobilitazione che ha come punto d'arrivo piazza dell'Esquilino. Lì, nel cuore della "Roma meticcia", si incontreranno le associazioni, i comitati e lre realtà che contestano tanto Salvini quanto l'attuale governo. "Non siamo convinti nè che il problema sia risolto con l'autocacciata del 'mostro' – hanno dichiarato i movimenti – nè scordiamo le responsabilità dei governi precedenti". L'appuntamento all'Esquilino, in quest'ottica, rappresenta "un percorso di mobilitazione che ci porterà alla piazza del 9 Novembre per chiedere l’abolizione dei pacchetti sicurezza degli ultimi anni" e che prevede anche una giornata intermedia di mobilitazione, prevista per iol 26 ottobre, con tante "azioni nei territori".

In piazza anche i gazebo del PD. Saranno disseminati in tutti i municipi e serviranno per raccogliere proposte per la città e firme contro la Sindaca Virginia Raggi.