"Raggi, famo 'sto stadio". I tifosi della Roma in Campidoglio

"Sì allo stadio, basta melina". Con questo striscione i tifosi della Roma hanno fato capolino in Campidoglio. Con sciarpe e magliette giallorosse d'ordinanza, i supporter si sono dati appuntamento in piazza sotto la Lupa capitolina al grido di "Famo 'sto stadio", sfidando la pioggia, nel giorno di quello che potrebbe essere l'incontro decisivo tra l'amministrazione comunale e i proponenti dello stadio della Roma a Tor di Valle.

"Oh Virginia famolo 'sto stadio", e ancora "Un solo grido, un solo allarme: sì a Tor di Valle". Questi i cori lanciati nel corso della manifestazione. Esposto anche un cartello che ricorda come "il 78% del progetto è destinato ad aree verdi e opere pubbliche: dove sarebbe la speculazione?". "Ma voi avete mai visto un cavallo affoga a Tor di Valle?", grida un signore. "Allora non possiamo giocare neanche allo stadio Olimpico, visto che il livello di rischio idrogeologico è esattamente lo stesso", gli fa eco un altro. E i più maliziosi sentenziano: "Vogliono farlo a Tor Vergata per farlo costruire a Caltagirone, ma loro non erano quelli diversi?"