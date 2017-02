Raggi, i sostenitori in piazza per la sindaca: "Virginia non sei sola"

"Continua così, non dare retta a nessuno". Poi gli applusi e lo slogan gridato dalla scalinata dell'Arce capitolina: "Virginia non mollare!". E ancora, il grande classico: "Onestà! Onestà".

Sono i sostenitori della sindaca Raggi, circa 200 persone che hanno riempito nel pomeriggio piazza del Campidoglio. In un momento certo non semplice per la prima cittadina, tra l'affaire Stadio della Roma che sta spaccando il Movimento alle deleghe vacanti lasciate da Paolo Berdini, i romani che l'hanno eletta hanno organizzato un sit in per farle sentire che "non sei sola".

Una frase ripetuta a gran voce e scritta in un cuore gigante di cartone che Raggi ha sollevato prima di congedarsi dai suoi fan. Con lei gran parte della maggioranza tra cui il presidente dell'Assemblea capitolina, Marcello De Vito, e il capogruppo del M5S Paolo Ferrara. Durante il bagno di folla per la prima cittadina Non sono mancati attimi di tensioni fra i manifestanti e i giornalisti presenti in piazza, appellati come "buffoni" o "giornalai".



Raggi si gode il bagno di folla e su facebook poi scrive