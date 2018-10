A Roma in mille in piazza per Mimmo Lucano. E il vice sindaco Bergamo attacca Salvini

"Io sto con Mimmo". Questo lo slogan del sit-in a Roma a cui ha preso un migliaio di romani, scesi a manifestare, in piazza dell'Esquilino a Roma, contro l'arresto del sindaco di Riace, Mimmo Lucano, eseguito questa mattina con l'accusa di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. La piazza occupata si presentava per metà dai manifestanti convocati all'ultimo momento dalle associazioni Baobab e Arci.

Tante le bandiere rosse di Liberi e Uguali, dell'Unione degli studenti e della Cgil. Presenti anche gli attivisti di 'Lasciateci Entrare'. "Roma non ci sta- ha spiegato uno dei coordinatori della manifestazione- È in corso la costruzione di una rete per condurre una battaglia contro le disuguaglianze". Gli ha fatto eco una portavoce del Baobab: "Dobbiamo fermare questo ministro sceriffo che non fa altro che campagna elettorale permanente cavalcando le bugie. Salvini vuole cancellare la libertà". Ed ancora, una manifestante: "Questo arresto arriva ora perche' Mimmo fa paura e il suo esempio si stava allargando ad altri Comuni italiani".

In piazza anche Diego Bianchi, in arte 'Zoro', animatore della trasmissione Propaganda live. "Lucano- ha voluto dire- ai tempi della polemica con il ministro degli Interni è diventato il nemico per Salvini perche' proponeva un modello di accoglienza diverso. È diventato un suo avversario politico e non e' un caso che oggi alcuni ministri esultino in modo davvero fuori luogo".

Tra i manifestanti anche alcuni rappresentanti del Pd romano come Marco Palumbo, Ilaria Piccolo e Marco Miccoli. Dalla piazza si e' levato il coro 'Mimmo, Mimmo'. Tra i cartelli esposti "La solidarieta' non e' un reato" e "Io sto con Mimmo Lucano".

In serata invece una presa di posizione destinata a far rumore. E' quella del vice sindaco di Roma Luca Bergamo che su facebook ha pubblicato una sorta di lettera indirizzata al ministro dell'Interno Matteo Salvini che nel corso della giornata aveva ironizzato e "condannato" Mimmo Lucano, sindaco arrestato nella giornata di ieri.

Questo il testo della lettera