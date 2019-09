VIDEO | Roma marcia per il clima: in migliaia rispondono all'appello di Greta Thunberg

Un fiume in piena. Con il centro della Capitale invaso dal colore verde ambientalista, dai cartelli irriverenti, ma soprattutto dai volti. I visi, le espressioni dei ragazzi di Roma. Di quella generazione che vuole decidere per il proprio futuro, o almeno provarci. In migliaia hanno partecipato al corteo organizzato in occasione del Global strike invocato dalla giovane attivista svedese, Greta Thunberg, protagonista giorni scorsi della conferenza Onu sui combiamenti climatici a New York.

“Siamo centomila”, dicono gli organizzatori dai megafoni, e sono davvero tanti. Quando la testa del corteo raggiunge piazza Esquilino la coda doveva ancora lasciare piazza della Repubblica, dov'è partita la manifestazione. “La società civile ha preso coscienza, anche grazie a Greta, ed ora è arrivato il momento in cui i governi di tutto il mondo prendano delle decisioni serie per invertire la rotta”, dice Luca Francescetti, studente universitario e membro di Fridays For Future Rome.

La manifestazione chiude intono alle 14 a piazza Venezia. Il simbolo della giornata è la terra, ma anche gli occhi speranzosi di un adolescente che guarda al proprio futuro.