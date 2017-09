Maltempo, dopo la siccità il temporale: un altro danno per l'agricoltura

Dopo il caldo la pioggia. Tanta pioggia, da molti salutata come una liberazione. Ed in effetti la siccità, a Roma, è stata particolarmente avvertita in questi mesi. Le precipitazioni nella Capitale sono state di gran lunga inferiori alla media nazionale. In tale contesto però, i temporali, non portano alcun giovamento.

Il rischio smottamenti e allagamenti

"Se la pioggia manca da tempo - spiega la Coldiretti – il suolo diventa incapace di gestire il flusso idrico soprattutto in caso di acquazzoni, con il rischio di smottamenti e allagamenti". Il quadro di partenza già non era idilliaco. Secondo una stima di Coldiretti, nelle campagne romane già si sono registrati "danni per 200 milioni". Non solo in termine di mancata produzione ortofrutticola. Le spese sono calcolate anche nella riduzione del foraggio per gli animali e nei maggiori costi sostenuti per irrigare i campi. In un quadro già particolarmente provato dalla siccità, il maltempo sembra configurarsi come il classico colpo di grazia.

Precipitazioni dimezzate

A proposito di siccità, "nei primi sette mesi dell'anno le precipitazioni sono state piu' che dimezzate con un calo del 52% rispetto alla media di riferimento" spiega Coldiretti che ha analizzato dei dati dell'Ufficio Centrale di Ecologia Agraria relativi alla provincia di Roma. La media nazionale è stata invece di una contrazione delle piogge pari al 39%. La differenza è palese. Per migliorare la condizione delle campagne romane, non servono però le "bombe d'acqua". Al contrario "Per poter essere assorbite dal terreno e combattere la siccità – sottolinea la Coldiretti – le precipitazioni devono ora cadere in modo continuo e non violento mentre gli acquazzoni aggravano i danni e pericolo di frane e smottamenti".