Roma Lercia, Raggi: "Il maiale tra i rifiuti è dei Casamonica"

"Mi dispiace che la campagna elettorale abbia spinto Giorgia Meloni a rilanciare l'immagine di un maiale in strada. Ci tengo a chiarire che questo animale è di proprietà di un membro della famiglia Casamonica che ha ammesso alla Polizia Municipale di averne perduto il controllo il giorno precedente". Così il sindaco di Roma, Virginia Raggi, in occasione di una conferenza stampa sullo sviluppo della raccolta differenziata tramite un accordo tra Ama e Conai.

La foto del maiale era stata diffusa da Giorgia Meloni. L'animale era stato immortalato tra i rifiuti di Romanina, in via Ponte delle Sette Miglia. Rilanciata da tutti i giornali, la foto era stata raccontata dai sostenitori del Movimento Cinque Stelle come vecchia e risalente al 2013. Oggi l'ammissione della Raggi che dopo gli accertamenti è arrivata al proprietario.

Il maiale della contesa tra Giorgia Meloni e Virginia Raggi quindi esiste. E' "alloggiato" nel giardino di via Devers, nel cuore della Romanina. Lo conferma al telefono all'Agenzia Dire Angela Casamonica, "moglie di Giuseppe, due figli, due nuore e sette nipoti. Abitiamo tutti insieme". E il maiale? "Sta in giardino. Ma è un maialino. Poi c'abbiamo la gallina... Ci giocano i bambini. Perchè che è stato? Mo manco un maiale si puo' crescere?".

Signora la sindaca Raggi e Giorgia Meloni dicono che l'animale gira indisturbato tra le macchine. Dàfastidio. "E che sara' mai! E' un maialino. Sono i bambini che lasciano aperto e quello scappa in strada. Che dovemo fa, lo dovemo rincorre? Ogni tanto va in giro, non disturba nessuno", giura Angela Casamonica.

Un maiale tra i rifiuti quindi. Era già successo sotto Marino. Era il 26 dicembre 2013 e in via Montagnana, a Selva Nera, sono spuntati dei suini tra i rifiuti. Furiose le critiche che ne seguirono, sfociate anche in un consiglio nel quale il M5s Roma chiese le dimissioni dell'assessora Estella Marino.