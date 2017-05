Pd in piazza per pulire Roma: le magliette gialle invadono parchi e vie della città

Cinquanta punti di raccolta distribuiti nei vari municipi e quasi mille 'magliette gialle' all'opera nei parchi e per le strade per ripulire Roma. Il Pd e Renzi mantengono la promessa e dedicano la propria domenica alla pulizia della città.



A Villa Fiorelli, nel quartiere San Giovanni, si sono ritrovati questa mattina alle 10 una trentina di volontari dei circoli democratici dell'Appia. Tra questi, il signor Gianni del circolo dell'Alberone ha distribuito scope, rastrelli, sacchi neri e le 'magliette gialle' con il logo della formichina nera che sventola la bandiera del Pd. "E' un grande successo – ha commentato Gianni all'Agenzia Dire - E' bastato annunciare questa iniziativa che negli ultimi due giorni l'Ama ha intensificato le pulizie. Per la prima volta stamattina ho visto sotto casa un furgoncino, 'uno squaletto', che ritirava i sacchi in mezzo alla strada. Ora annunceremo le buche". Anche a piazza Ragusa, tanti i volontari tra uomini, donne, anziani ma anche giovanissimi. Michele D'ambrosio, 23 anni, del circolo Subaugusta, ha voluto "lanciare un messaggio forte ai romani perché questa amministrazione ha abbandonato i territori: noi ci siamo e ci mettiamo passione". Tanti i curiosi ignari dell’iniziativa che hanno commentato: “É proprio una bella iniziativa”.

Sull’iniziativa Matteo Renzi ha espresso soddisfazione dalla sua pagina Fb: "Il Partito Democratico scende in piazza a Roma non per protestare come spesso fanno i partiti, ma per pulire, dare una mano, migliorare le condizioni di vita della Capitale". Definendo le magliette gialle un “marchio di fabbrica del Pd” ha proseguito: "Lo facciamo senza polemiche con l'Amministrazione comunale, pagando di tasca nostra il servizio dell'Azienda dei rifiuti, perché le #magliettegialle diventeranno sempre più un marchio di fabbrica del nuovo PD". Ha aggiunto: "Anche perché e' bastato l'annuncio della nostra iniziativa e subito il problema pulizia della città a Roma è diventato un tema di cui occuparsi e non più una questione da negare. Bene così, no? Anche questo e' servizio pubblico. Buona domenica a tutti".

Intanto la sindaca di Roma, Virginia Raggi non ha risparmiato sarcasmo all'iniziativa del Pd: "Da qualche anno a Roma si sono moltiplicati i cittadini che, autonomamente o in forma associata puliscono Roma, le sue strade e i suoi parchi. Questo perchè l'amministrazione e' obiettivamente un po' in sofferenza. La situazione dei rifiuti e' a tutti nota ma si sta normalizzando" ha commentato dalla sua pagina Facebook. "In queste ultime ore anche un noto partito, il Pd, quello che è responsabile del malgoverno degli ultimi 20 anni a Roma, ha deciso finalmente di venire a pulire, chiaramente per il noto principio secondo cui 'chi sporca pulisce". Ha concluso: "Un po' tardivo, comunque lo aspettiamo e gli diamo i migliori auguri di benvenuto. Ci auguriamo che non sia uno sterile spot elettorale: per far questo vi aspettiamo non soltanto questa domenica ma per quelle a seguire per i prossimi vent'anni", conclude.

"Alla sindaca di Roma diamo solo un suggerimento, senza polemica: quando si ha l'onore di rappresentare la citta', si deve cercare di rappresentarla tutta, al di là delle appartenenze politiche. Se così tanti romani sacrificano la loro domenica per aiutare la città, un buon sindaco non li insulta. Li ringrazia". E’ stata invece la replica del presidente Matteo Orfini che ha poi assicurato: "Non ci fermeremo con la fine di questa bellissima giornata: il lavoro delle magliette gialle continuerà infatti nelle prossime settimane, come tanti cittadini ci chiedono".