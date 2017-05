Matteo Renzi e le "magliette gialle" puliscono la città, ecco cosa ne pensano i romani

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

I commenti dei cittadini sull'iniziativa del Partito democratico che, sotto l'hashtag #magliettegialle, domenica mattina ha pulito alcune strade di Roma

Per alcuni "hanno fatto bene". Molti altri l'hanno trovata "un'iniziativa che lascia il tempo che trova". A mettere d'accordo tutti "che dovrebbe essere l'Ama ad occuparsi di pulire la città, visto quello che paghiamo", ma anche che "quando cercano i voti si mettono tutti in pista, poi resta tutto come prima".

I commenti dei romani all'iniziativa #magliettegialle che nella mattinata di ieri, domenica 14 maggio, ha visto gli esponenti del Partito democrato abbracciare scope e ramazze per pulire la città. Tra loro anche il segretario Matteo Renzi e Matteo Orfini, quest'ultimo "avvistato" a Torre Maura, nel VI municipio.