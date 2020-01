Malagrotta 2, M5s vota con le opposizioni contro la scelta di Raggi: solo tre grillini con la sindaca

Il Movimento Cinque Stelle perde la maggioranza e sconfessa nei fatti, votando con le opposizioni, la linea della sua sindaca. Oggi pomeriggio il voto favorevole alle due mozioni presentate da Fratelli d'Italia e dal Pd per chiedere a Raggi di non realizzare una discarica nell'area di Monte Carnevale, cuore della Valle Galeria già martoriato dai rifiuti, e di ritirare la delibera del 31 dicembre 2019: 28 i voti favorevoli, 3 i contrari e 3 gli astenuti alla prima mozione, 21 favorevoli, 1 contrario e 10 astenuti alla seconda.

Chi ha votato contro Raggi

Tra i 28 sì dell'atto del centrodestra - oltre al voto compatto delle opposizioni - 10 sono di consiglieri grillini: Eleonora Guadagno, Simona Ficcardi, Daniele Diaco, Agnese Catini, Paolo Ferrara, Sara Seccia, Roberto Di Palma, Simona Donati, Andrea Coia, Cristiana Paciocco. Unici a rimanere a fianco di Raggi, votando contro la richiesta di ritiro della delibera, sono Francesco Ardu, Carlo Maria Chiossi e Angelo Diario. Mentre a mandare comunque un segnale ci sono gli astenuti: Enrico Stefàno, solitamente nella cerchia dei fedeli alla prima cittadina, Costanza Spampinato, Annalisa Bernabei.

Risultato simile anche per la mozione gemella presentata dal Partito democratico, e votata subito dopo quella della destra. Con la differenza che gli astenuti qui sono 10: i pentastellati che attribuiscono responsabilità gravi anche alla regione Lazio, che avrebbe obbligato il Campidoglio a una scelta in tempi stretti, hanno scelto di non dare il loro voto favorevole al testo dei dem. Sono Roberto di Palma, Angelo Diario, Simona Donati, Cristina Paciocco, Sara Seccia, Angelo Sturni. Per ragioni prettamente politiche però, non di contenuto.

Uno strappo quello di oggi in maggioranza per la prima volta messo nero su bianco, che non solo frena per forza di cose la scelta sul sito di smaltimento per Roma, ma che apre una crepa inedita nella tenuta politica del Campidoglio a Cinque Stelle. Andare avanti con Monte Carnevale, come ha fatto finora Raggi nonostante in piazza con i cittadini, in più occasioni, abbiano messo la faccia anche esponenti della sua stessa maggioranza, significherebbe aprire una voragine insanabile. E rischiare di andare sotto a ogni voto in Assemblea.

In mattinata la protesta in piazza

Insomma, una giornata campale quella di oggi a palazzo Senatorio. Alle 10 del mattino è iniziata la protesta dei cittadini della Valle Galeria in piazza del Campidoglio. Centinaia di romani infuriati, pronti a ribadire per l'ennesima volta il loro "no" a una cava vicino alle loro case, poi delusi dalle parole definite "inutili" pronunciate dalla delegata della sindaca Valeria Allegro, che in tarda mattinata ha ricevuto una delegazione di comitati, semplicemente sottolineando che sulla discarica "deciderà la Conferenza dei Servizi".

Dalle 14 poi l'avvio della seduta di Consiglio, con all'ordine del giorno le due mozioni contro la discarica. Ben sapendo di rischiare di andare sotto con i numeri, i pentastellati fedeli a Raggi speravano di prendere tempo e rinviando la discussione, essendo gli atti in questione quasi in fondo al calendario. Ma le opposizioni hanno chiesto di votare l'inversione dell'ordine del giorno, e il M5s, onde evitare subito fratture, ha votato a favore. Ne è seguita la sospensione della seduta per mezz'ora, con la maggioranza chiamata a raccolta per capire il da farsi. Vani i tentativi di convincere i "ribelli". Non solo chi già aveva deciso di votare contro è ovviamente rimasto sulle sue posizioni. I "no" sono risultati poi in numero maggiore del previsto.