Asili, maestra precaria protesta in Campidoglio: "Raggi mi vuole licenziare"

"La Raggi mi vuole licenziare". E' il cartello esposto sulle scale del Campidoglio per protesta da una maestra precaria delle scuole comunali. Nel mirino "i bandi per la stabilizzazione elaborati dalla Giunta Raggi, che rischiano di escludere centinaia di precarie" spiega l'educatrice, Irene Germini, rsu Usb del Comune di Roma. Per questo "non ho alcuna intenzione di muovermi fino a che non verrò ricevuta dall'assessore Baldassarre (Assessore alle Politiche Sociali, ndr)" ha fatto sapere.

La vicenda parte da lontano. Nel 2014, di fronte al rischio di essere escluse dopo anni di precariato, una strenua protesta delle educatrici portò il Governo a emanare una norma per permettere la stabilizzazione del personale precario con più di tre anni di lavoro a tempo determinato.

Nel mirino di Usb alcuni parametri inseriti nel bando. In particolare "quello di aver conseguito il diploma abilitante per l’insegnamento prima dell'anno scolastico 2001-2002 o in alternativa la laurea" continua Germini. "Il tutto nonostante dal 2006 in poi l'amministrazione ha chiesto semplicemente il diploma accettando anche i titoli conseguiti in seguito al 2001-2002. E' così che centinaia di precarie rischiano di restare fuori dal percorso di stabilizzazione".

La protesta di oggi precede quella indetta dal sindacato di base per lunedì, alle 15, in via del Tempio di Giove, di fronte al Dipartimento Risorse Umane, "per chieder il rinvio dell'uscita dei bandi di almeno una decina di giorni per arrivare a soluzioni condivise e inclusive".