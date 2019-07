Atac, un successo le macchine "mangia plastica": oltre 11mila bottiglie raccolte in meno di una settimana

Oltre 11 mila bottiglie in pet raccolte in meno di una settimana dal lancio di +Ricicli +Viaggi. Il dato è stato comunicato da Atac. Un successo per l'iniziativa "green", la prima del genere in Italia, avviata il 23 luglio scorso alla presenza della sindaca Virginia Raggi. In tre macchinette "mangia plastica" posizionate nelle stazioni della metro San Giovanni, Cipro e Piramide, è possibile riciclare bottiglie di plastica in cambio di biglietti per bus e metro. Come funziona?

Durerà in via sperimentale 12 mesi, permette di premiare i viaggiatori virtuosi che, tramite il servizio B+ (quello che permette di acquistare ed utilizzare i titoli del trasporto pubblico di Roma con lo smartphone) e le app MyCicero e TabNet. Per ogni bottiglia di qualunque formato inserita nella macchina fornita dal consorzio i passeggeri riceveranno un bonus, al momento del lancio fissato in 5 centesimi e caricato sulle app.

Atac ricorda che le bottiglie in PET devono essere integre, non devono avere liquidi al loro interno, devono essere munite di etichetta con barcode ben visibile. Le bottiglie schiacciate e senza etichetta non verranno riconosciute dalla macchina.