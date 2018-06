La Sindaca promuove le macchine aspira-rifiuti elettriche: "In servizio anche di notte"

Promosse. Sono le macchine aspira-rifiuti totalmente elettriche “messe in prova” dallo scorso mese di febbraio. A rendere pubblica la promozione sulla propria pagina Facebook la Sindaca di Roma Virginia Raggi che annuncia: “L’azienda si doterà di altri dieci esemplari per provvedere al fabbisogno cittadino partendo dalle aree centrali, turistiche e di movida, per poi coprire l’intera città".

Raccolta rifiuti pesanti sia escrementi canini e guano

“I risultati sono stati positivi: la capacità di raccolta di un singolo operatore è stata incrementata di tre volte. Quindi strade più pulite e grazie al motore elettrico, ecologico e silenzioso, operazioni effettuate anche di notte senza arrecare disagi ai cittadini – ha aggiunto la prima cittadina - grazie alla possibilità di graduare la potenza di aspirazione, hanno mostrato di poter raccogliere sia rifiuti pesanti, come bottiglie piene, sia escrementi canini o guano di piccione”.

Le nuove macchine aspira-rifiuti elettriche

La sindaca ha commentato i risultati della nuova raccolta dei materiali post consumo e definendoli “ottimi sia in centro che in periferia” e ha aggiunto: “Nuovi mezzi sono già operativi, due nuovi impianti per il compostaggio sono in attesa delle autorizzazioni da parte della Regione Lazio”. Ha concluso: “Mentre lavoriamo alla messa in opera del modello di gestione che rivoluzionerà il sistema di raccolta e riciclo dei materiali post consumo, vogliamo essere operativi anche sui servizi di pulizia immediata perché vogliamo trasformare Roma in una città pulita, vivibile e più bella”.