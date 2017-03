Rifiuti, Montanari: "A Maccarese stop 'indifferenziata' entro il 2018"

La 'trasferenza' nel sito di compostaggio di Maccarese potrebbe fermarsi definitivamente nel 2018. È questo quanto, secondo l'Agenzia Dire, è trapelato al termine del sopralluogo che i componenti della commissione capitolina Ambiente, accompagnati dall'assessore Pinuccia Montanari, hanno effettuato questo pomeriggio proprio nel grande capannone per la produzione del compost di Maccarese. Oggi il centro ospita anche quella che in termini tecnici si chiama 'trasferenza', ovvero una selezione post conferimento dei rifiuti umidi che possono diventare compost e quelli che, pur umidi, sono destinati all'estero o al nord per essere trattati in maniera differente.

La richiesta di fermare questa attività, che causa cattivi odori, oggi è stata ribadita da un gruppo di abitanti della zona che hanno visitato il centro con i consiglieri e che si sono detti "pronti a bloccare i camion, perché va bene il centro di compostaggio ma non la trasferenza". Ha spiegato l'assessore Montanari: "Il Comune sta elaborando il piano dei rifiuti e pensa ad uno spostamento della trasferenza" ha detto, non a Rocca Cencia, ma in un altro sito ancora più grande e in fase di individuazione. L'assessore ha inoltre affermato che "tra una settimana, al massimo dieci giorni, sarà approvato dalla Giunta comunale". Ha concluso il presidente Daniele Diaco: "La trasferenza è già diminuita fino ad adesso Ama ci ha fatto sapere che è stata ridotta di 70.000 tonnellate da 360.000 tonnellate a 290.000".

Proprio sull'impianto di Maccarese, alla fine di gennaio, si era consumato uno scontro tra l'assessore Montanari e Esterino Montino, sindaco del Comune di Fiumicino, dove ricade l'impianto. A far scatenare la reazione del primo cittadino del comune del Litorale, le dichiarazioni rilasciate dall'assessore nel corso dell'audizione in commissione Ecomafie: "Prevediamo il raddoppio dell'impianto di Maccarese da 20 a 40mila tonnellate". Affermazioni "fuori luogo", la replica di Montino.

Il sopralluogo di oggi non è stato esente da polemiche da parte dell'opposizione del Pd che non ha partecipato al sopralluogo deciso dalla commissione Ambiente "senza concordare con le opposizioni modalità e data". Si legge in una nota: "Abbiamo chiesto invano di posticipare ad altra giornata la convocazione, decisa con appena 24 ore di preavviso in un giorno in cui non si riunisce abitualmente la commissione Ambiente e in un orario non consono per l'impianto, che a pieno regime funziona solo la mattina molto presto. La nostra richiesta, però, insieme a quella di altre opposizioni, non è stata accolta. Chiediamo pertanto al presidente Diaco una ulteriore convocazione, nelle prime ore del mattino e alla presenza delle commissioni Ambiente della Città metropolitana e del Comune di Fiumicino, che pur avendo sollecitato più volte un sopralluogo ha saputo dell'incontro di oggi pomeriggio solo dalla stampa".