7 mila euro extra per la comunicazione a 5 Stelle, Pd: "Spesa folle"

7 mila e 400 euro circa per affittare, per 33 mesi, due MacBook Pro Touch Bar con rispettivi pacchetti softwere 'Adobe Creative Cloud for teams'. Le spese extra per la comunicazione del gruppo capitolino del Movimento cinque stelle, denunciate sabato scorso da Romatoday, hanno sollevato polemiche da parte dell'opposizione dem. “Ci risiamo con le spese folli" la denuncia del Presidente della commissione trasparenza Marco Palumbo. "Dopo il corso sull’uso dei social network, dal costo di oltre 35mila euro con una società che cura la comunicazione del gruppo grillino alla Camera poi rientrato, ora il capogruppo M5S Ferrara avrebbe affittato per 33 mesi e al costo di circa 8mila euro due portatili MacBook".

Palumbo punta il dito contro le "motivazioni addotte alla richiesta di utilizzo". Le definisce "quantomeno inconsuete, in quanto i normali pc in dotazione degli uffici comunali, specialmente quelli di ultima generazione in dotazione all’Assemblea Capitolina, possono facilmente soddisfare alle esigenze manifestate dal gruppo M5S". Poi la denuncia: "Anziché dotare le strutture capitoline, in particolare quelle decentrate, delle attrezzature più idonee ad informare la cittadinanza, ancora una volta il M5S ha preferito il proprio interesse politico e personale. Sulla vicenda ci piacerebbe conoscere anche l’opinione del Presidente della Camera Roberto Fico che usa il bus e rinuncia all’auto di servizio.”

Polemizza su Twitter anche la consigliera capitolina Pd, Ilaria Piccolo: "Con due go pro meno di 500 euro ma per i video #M5S affitta mac book a 8000 euro, così con il fotoritocco faranno sparire anche le buche di Roma".