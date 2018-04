7 mila euro per due MacBook, il Pd: "La replica di Ferrara confusa e nervosa"

Fa ancora discutere la notizia relativa al noleggio di due portatili MacBook pubblicata sabato scorso da Romatoday. Questa volta, a sollevare reazione nell'opposizione dem è la replica postata sui social dal capogruppo Paolo Ferrara. "In un lungo post su Facebook il capogruppo M5s Ferrara scrive di fantasiose ricostruzioni giornalistiche, relative all'affitto di due portatili MacBook" scrive il consigliere Pd Marco Palumbo. "Ovviamente la critica è riferita al quotidiano online Roma Today che si è limitato a riferire quanto riportato al sito web del Comune di Roma e ai quotidiani che hanno ripreso la notizia" scrive.

La 'smentita', alla quale la redazione di Romatoday ha risposto, si riferisce alla notizia dell'affitto di due MacBook Pro Touch Bar con rispettivi pacchetti softwere 'Adobe Creative Cloud for teams' per un totale di 7 mila e 400 euro circa per affittare, per 33 mesi. L'aggiudicazione definitiva è stata data con una determina dell'Ufficio gestione reti informatiche del 2 marzo scorso. La lettera di affidamento alla società che si è aggiudicata la commessa riporta la data del 20 marzo. Ferrara ha definito la notizia una "ricostruzione fantasiosa" confermando la necessità degli strumenti in questione e sostenendo che non sono nelle disponibilità del gruppo.

"Nel suo post c'è molta confusione" continua Palumbo "probabilmente dovuta ad un incomprensibile nervosismo. Infatti prima smentisce l'affitto dei due MacBook per una spesa di 7.400 euro, poi ne conferma l`inderogabile necessità per il gruppo pentastellato e dice di attendere con ansia l`arrivo dei due strumenti di lavoro finalizzati alla realizzazione dei loro video" continua. "Nessuno contesta la legittimità dell`acquisto, forse sarebbe stato più opportuno verificare la disponibilità dei mezzi messi a disposizione dall`amministrazione. Un acquisto di tal genere stride ovviamente con lo stile del neo-presidente della Camera Roberto Fico che per andare a lavoro, nel suo primo giorno di insediamento, ha utilizzato il mezzo pubblico".