Lupa al posto di Spelacchio: a Piazza Venezia pianta nuova, ironie vecchie

Una lupa di ligustro su un tappeto di kalanchoe gialle e rosse. Da venerdì 27 aprile al centro di Piazza Venezia, proprio difronte all'Altare della Patria campeggia una suggestiva scultura floreale.

La lupa di ligustro

"E' la lupa capitolina con la sua straordinaria forza evocativa, realizzata questa mattina con minuziosa cura dal nostro Servizio Giardini, utilizzando piante di ligustro – ha annunciato Pinuccia Montanari, assessore all'ambiente di Roma Capitale – La siepe è circondata da un tappeto di fiori di kalanchoe gialli e rossi che rendono ancora più suggestiva l'installazione. Uno spettacolo tutto da fotografare".

Lo spettacolo della natura

L'iniziativa riempie d'orgoglio anche il presidente della commissione Ambiente Daniele Diaco che,ringraziando per "l'ottimo lavoro svolto dal Servizio Giardini" parla di un "vero e proprio spettacolo della natura". Ma proprio sulla propria pagina facebook, tra i commenti estasiati di alcuni utenti, si trovano anche disperati appelli: "Non fate seccare anche questa" ammonisce un cittadino. "Il Servizio Gairdini si facesse vedere anche in periferia" ribattono diversi cittadini. "Le kalanchoe hanno un ciclo di vita breve, ricordatevi di sostituirle" avverte infine una cittadina preoccupata.

Il nuovo tormentone

Non ci sono soltanto le raccomandazioni sulla cura del verde. La scelta del soggetto ha fatto "fiorire" anche l'ilarità del web. "E' tutta storta in avanti. A guardarla bene sembra un’orsa. E uno dei due lattanti è appena abbozzato" osserva un cittadino. Ed in effetti, le forme tondeggianti della lupa, alimentano i dubbi sull'abilità di chi l'ha realizzata. "Ce ne vole de fantasia pe' dì che è na lupa" obietta un altro. In sostanza il vuoto lasciato da Spelacchio è stato colmato anche sui social network. Il tormentone, questa volta, è servito su un piatto di kalanchoe.