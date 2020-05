Nasce lungotevere Federico Fellini. Bergamo: "Scoprire la targa sarà tra i momenti più belli da amministratore"

Lungotevere Federico Fellini sarà presto realtà. La nuova denominazione dedicata al grande regista riguarderà il primo tratto di lungotevere che collega Piazza Maresciallo Giardino all'incrocio con via R. Morra di Lariano. Ne dà notizia il vicesindaco, con delega alla Cultura, Luca Bergamo.

"Ieri l'altro, 25 maggio 2020, la commissione Toponomastica ha approvato l'intitolazione di un tratto di Lungotevere a Federico Fellini" annuncia su Facebook. "Scoprire quella targa sarà uno dei momenti belli di questa esperienza di amministratore. Non solo perchè possiamo così celebrare il centenario della nascita di un vero genio, ma anche perchè integriamo, in quella memoria collettiva costituita dalla rete dei nomi delle nostre vie pubbliche, lo specialissimo legame tra Fellini, Roma e l'idea stessa del genio creativo italiano".

"La nuova denominazione nasce da una mia proposta - aggiunge - anche se per onestà devo riconoscere che lo stimolo a cercare una collocazione vicino al Tevere nasce dalla lettura di un'intervista di Francesco Rutelli. Prima di scoprire la targa dovremo comunque attendere qualche mese per le necessarie verifiche della Prefettura, perchè è un cambio di denominazione. Lungotevere Federico Fellini sarà infatti la nuova denominazione del primo tratto di lungotevere che collega Piazza Maresciallo Giardino all'incrocio con via R. Morra di Lariano, per confluire nel restante tratto che rimarrà dedicato alla memoria Maresciallo Cadorna fino a ponte Duca d'Aosta".

E sul tema commenta anche l'ex sindaco di Roma Francesco Rutelli. "Il riconoscimento a Fellini è una scelta degna e bella, nel centenario della nascita, per il re dell'immaginario italiano del XX secolo. Roma deve moltissimo a Fellini, che ha utilizzato, reinventato e trasformato tutti i luoghi principali della città. Complimenti a Luca Bergamo per aver ottenuto il via libera: la mia amministrazione ha intitolato al grande regista il Largo in cima a Via Veneto; ma il suo desiderio era di trovare il proprio nome in un tratto dei Lungotevere: spazi aperti, in dialogo tra cielo, fiume, alberi mossi dal vento. Me lo disse Giulietta Masina, poche settimane prima di morire. Realizzare oggi questo desiderio è come fissare nel panorama urbano la scena di uno dei suoi film".