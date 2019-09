Lucha y siesta, dopo il mailbombing scattano i messaggi vocali ad Atac

Salva il numero. Apri Whatsapp. Manda l'audio. Condividi l'immagine. "Quanto costa Lucha y siesta?". Dopo il mail bombing del 30 agosto verso Comune di Roma e Regione Lazio questa mattina alle ore 9 è iniziato il tam tam social delle attiviste della Casa delle Donne 'Lucha y Siesta', la 'casa-rifugio' che oggi ospita 15 donne e 7 bambini. L'immobile, di prorpietà di Atac, il prossimo 15 settembre rischia di essere sgomberato in quanto rientra tra gli immobili da dismettere in base al concordato preventivo avviato dall'azienda.

La richiesta è di inondare fino alla mezzanotte di oggi il numero di Atac con messaggi vocali, dicendo: "Quanto costa Lucha y Siesta?". Questo il testo inoltrato dalle femministe romane via WhatsApp: "Amiche e amici, in tanti ci avete chiesto come continuare a difendere 'Lucha y Siesta'. Ecco cosa fare subito: da ora fino alla mezzanotte del 3 settembre manda un vocale ad Atac al 3351990679 dicendo: 'Quanto costa Lucha y Siesta?'. 1. Salva il numero 3351990679; 2. Apri whatsapp; 3. Manda l'audio; 4. Condividi immagine e msg con le istruzioni. Facciamo sentire la nostra voce!".

La notizia di un imminente intervento per la liberazione coatta dell'edificio di proprietà dell'Atac si è diffusa lo scorso 29 agosto. E' stata comunicata con una lettera che annuncia alle attiviste di Lucha "l'interruzione delle utenze per il 15 settembre e l'imminente sgombero dello stabile". Per questo è stata lanciata per giovedì 5 settembre un'assemblea pubblica in cui la Casa delle Donne e Non Una Di Meno discuteranno le prossime mobilitazioni.