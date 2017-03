Fermi tutti, prima chiudo lo studio. Congelata la nomina di Montuori: si teme l'incompatibilità

Luca Montuori ufficialmente non è ancora assessore all'Urbanistica di Roma Capitale. Manca l'investitura ufficiale che arriverà tramite delibera entro qualche giorno. Prima però c'è da adempiere un passaggio per non cadere in un'incompatibilità e quindi nell'ennesimo guaio per l'amministrazione Raggi. L'architetto è infatti socio dell'associazione professionale ‘2tr Architettura’ e questo crea, secondo regolamento, un possibile conflitto d'interessi.

E' l'articolo 78 del testo Unico per gli Enti Locali a prescrivere un potenziale conflitto d'interessi (o meglio, incompatibilità) "per chi nella Giunta comunale ricopra ruoli in materia urbanistica, di edilizia e lavori pubblici". Lo stesso articolo chiede agli interessati di astenersi "dall’esercitare attività professionale nelle medesime materie nel medesimo territorio da essi amministrato".

Regole che sembrano investire proprio Montuori e non a caso l'onorevole Vincenzo Piso (Idea) attacca: "Il caso vuole che esista, all'articolo 78 comma terzo del Testo Unico per gli Enti Locali, esplicito riferimento all'astenersi, per chi nella Giunta comunale ricopra ruoli in materia urbanistica, di edilizia e lavori pubblici, dall'esercitare attività professionale nelle medesime materie nel medesimo territorio da essi amministrato. Sempre il caso vuole che l'Architetto Montuori sia cotitolare dello studio di architettura 2tr che svolge la propria attività proprio nel bacino di utenza della Capitale, così come è possibile verificare nella brochure di presentazione dello studio. Siamo certi che sia il Sindaco che l'Architetto Montuori sappiano come atteggiarsi di conseguenza".

Un attacco che non ha lasciato indifferente il diretto interessato Montuori: "Ci tengo a precisare che ho già provveduto a prendere appuntamento da un notaio per chiudere l’Associazione professionale ‘2tr Architettura’ di cui sono cofondatore. Sottolineo quindi che tale atto avverrà prima della formalizzazione del mio nuovo incarico nella Giunta capitolina".

"Un fermi tutti, prima chiudo lo studio" che salva la giunta Raggi dall'ennesimo inciampo.

Piso guarda però anche al passato e in merito al curriculum di Montuori fa notare: "Rimaniamo sorpresi nell'apprendere che nel 2001 il neo Assessore all'Architettura di Roma Capitale, Architetto Luca Montuori, dava vita al suo Studio professionale e, più o meno contemporaneamente, operava come consulente per la Giunta Veltroni al fine di scrivere e quindi decidere i parametri valutativi per i concorsi atti ad attribuire importanti lavori nella città. Tutto questo per stessa lineare ammissione del neo Assessore. Siamo sicuri che lo studio professionale dell'Architetto Montuori non abbia mai vinto nulla direttamente nella città, ma è fuor di dubbio che, a partire dal passato, questa doppia veste di libero professionista con tanto di studio ricadente sulla città e di consulente di Giunta che, nella medesima materia e città, forniva importanti prescrizioni per i concorsi e le conseguenti valutazioni dei progetti che avrebbero partecipato agli stessi, non suona benissimo".