VIDEO | Quando Raggi in Aula spiegava: "Lanzalone incaricato da me a seguire alcune vicende"

"L'avvocato Lanzalone ha formalizzato il 10 febbraio una comunicazione con la quale veniva da me incaricato di seguire alcune vicende, in particolare anche quella dello stadio". E' il 7 marzo 2017. In Aula Giulio Cesare la sindaca Virginia Raggi viene chiamata a rispondere a un'interrogazione presentata dall'allora capogruppo Pd, Michela Di Biase. La consigliere chiede di sapere "a quale titolo l'avvocato Lanzalone operi all'interno dell'amministrazione capitolina".

La difficile trattativa sullo stadio della Roma, terminata con una riduzione delle cubature, era infatti stata raggiunta da pochi giorni. Roma era rimasta senza assessore all'Urbanstica, con le dimissioni di Paolo Berdini arrivate proprio al culmine del braccio di ferro. A condurre le trattative proprio l'avvocato Luca Lanzalone, arrivato nella Roma di Virginia Raggi dopo il terremoto dell'arresto di Raffaele Marra, proprio quando il Movimento nazionale decise di affiancare alla sindaca il tutoraggio di Alfonso Bonafede e Riccardo Fraccaro, oggi ministri del nuovo governo penta-leghista.

"Abbiamo presentato questa interrogazione ormai un mese fa quando siamo rimasti allarmati da ciò che abbiamo appreso dalla stampa riguardo un certo avvocato Lanzalone, che parrebbe avere un rapporto di non si sa quale ben definita natura con questa amministrazione" le parole di Di Biase.

Raggi risponde e precisa: "L'avvocato Lanzalone ha formalizzato il 10 febbraio una comunicazione con la quale veniva da me incaricato di seguire alcune vicende, in particolare anche quella relativa alla Eurnova srl, quindi quella dello stadio". In particolare, la comunicazione specificava: "Questa collaborazione si sarebbe formalizzata mediante un accordo con l'assessore all'Urbanistica, il quale si è dimesso e quindi questa collaborazione non ha potuto trovare formalizzazione ma la troverà ovviamente a breve, non appena il nuovo assessore, i cui atti saranno formalizzati credo nelle prossime ore o direttamente nella giornata di domani, procedera a questa formalizzazione". Nel frattempo, ha proseguito Raggi, "lui specifica che procede ad assistere me e i rappresentanti dell'amministrazione come verrà di volta in volta richiesto procedendo sin da ora alla disanima della documentazione rilevante e come già occorso alla partecipazione agli incontri a tal fine organizzati".

La risposta non era piaciuta alla capogruppo Di Biase: "Abbiamo chiesto se Lanzalone ha un contratto e lei risponde che ha una comunicazione con lei. Quindi in pratica si siede e tratta per l'amministrazione semplicemente perché al sindaco garba che un estraneo parli per conto dell'amministrazione" e replica di Di Biase. "Non c'è alcun atto, solo una persona che si siede ai tavoli dell'amministrazione senza alcun titolo".