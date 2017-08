Ferragosto: il Vicesindaco al Comando della Polizia Locale, auguri via radio ai vigili

Ferragosto con i vigili urbani e gli operatori della Caritas per il Vicesindaco di Roma Luca Bergamo che questa mattina si è recato al Comando del Corpo della Polizia Locale di Roma Capitale di via della Consolazione. Il Vice Comandante Antonio Di Maggio ha mostrato la Centrale Operativa “Lupa” al Vicesindaco che ha rivolto gli auguri di Ferragosto “via radio” agli operatori della Polizia Locale di Roma Capitale in servizio.

Medaglia del Natale di Roma

Dopo aver donato al Vice Comandate un esemplare della Medaglia del Natale di Roma 2017, il Vicesindaco si è recato in visita alla mensa Caritas di Colle Oppio.

Caritas di Colle Oppio

Accolto dal Direttore della Caritas diocesana di Roma, Monsignor Enrico Feroci, Bergamo ha provveduto a far consegnare al responsabile del Centro un pacco dono con generi alimentari. Dopo aver visitato la sede di via delle Sette Sale, il Vicesindaco si è intrattenuto con i volontari e gli assistiti della mensa.