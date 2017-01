Lotteria Italia 2017, i biglietti vincenti: estrazione in diretta su RaiUno

Lotteria Italia e biglietti vincenti, ci siamo. Oggi, 6 gennaio, si svolgerà l'estrazione delle serie vincenti per l'edizione 2016 2017 della Lotteria della Befana. Otto milioni e 800 mila i biglietti venduti per una crescita rispetto alla passata edizione dell'1,3 per cento. Per l’estrazione è tutto pronto. Si svolgerà presso la sede dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Piazza Mastai con ingresso da via Anicia 11/b nella sala delle Lotterie nazionali, alla presenza della Guardia di Finanza e dei rappresentanti di categoria dei consumatori.

I BIGLIETTI VINCENTI

L’Agenzia delle dogane e dei monopoli comunica le serie e i numeri dei primi cinque biglietti estratti di Prima categoria non ancora abbinati ai premi

R 053568 Milano

Q 425840 Ranica (BG)

T 116627 Tarsia (CS)

C 045521 Livorno

N 337298 Milano 5° Premio € 500.000

Lotteria Italia 2017 | biglietti vincenti | estrazione 6 gennaio 2017

I BIGLIETTI ESTRATTI - Lotteria Italia, biglietti vincenti 2016, primo premio, premi minori 2016. Questi, come da tradizione gli ingredienti della serata della Befana. Nella serata sarà estratto il biglietto vincente da 5 milioni di euro e gli altri quattro di prima categoria. Tra i premi di consolazione ci sono premi che vanno da 2 milioni a 500mila euro. Per i premi di seconda categoria ci saranno in palio 50 premi del valore di 50mila euro ciascuno mentre quelli di terza chi ha comprato almeno un biglietto potrà sperare nei 100 tagliandi del valore di 25mila euro.

I premi dei 205 biglietti vincenti saranno così distribuiti:

PREMI DI PRIMA CATEGORIA

1° Premio € 5.000.000

2° Premio € 2.500.000

3° Premio € 1.500.000

4° Premio € 1.000.000

5° Premio € 500.000

PREMI DI SECONDA CATEGORIA

N° 50 premi da € 50.000

PREMI DI TERZA CATEGORIA

N° 150 premi da € 25.000

Ai rivenditori presso i quali sono stati acquistati i biglietti vincenti è stato riservato un premio complessivo di 75.500 euro.

Lotteria Italia 2017 | biglietti vincenti | estrazione 6 gennaio 2017

AFFARI TUOI, LA TRASMISSIONE PER L'ESTRAZIONE DEI BIGLIETTI VINCENTI - I biglietti saranno resi noti nel corso della trasmissione Affari Tuoi condotta da Flavio Insinna su RaiUno, a partire dalle 20.40 e fino a tarda serata. Tanti gli ospiti in studio: Margherita Buy, Loretta Goggi, Daniela Goggi, Paolo Fox, Daniele Liotti, Elena Sofia Ricci, Simone Montedoro, Tullio Solenghi, Massimo Lopez, Iva Zanicchi, Max Tortora, Laura Barriales, Sergio Friscia, Nino D’Angelo, Gloria Guida, Tiberio Timperi, Alberto Matano, Riccardo Polizzy Carbonelli, Edoardo Vianello e i Ricchi e Poveri.

Lotteria Italia 2017 | biglietti vincenti | estrazione 6 gennaio 2017

A ROMA SI VINCE - Roma è città fortunata. Lo scorso anno fu venduto al Flaminio il premio da un milione e mezzo di euro. L'anno prima il primo premio da 5 milioni della Lotteria Italia fu venduto proprio a Roma, confermando la capitale come regina delle vincite, con ben otto premi massimi nelle ultime 20 edizioni. In altre parole, dal 1996 a oggi il 42% delle volte il premio massimo è finito a Roma. Tra le curiosità legate alle vincite realizzate nella capitale, il 'giallo' dell'edizione 2008-2009 quando il premio da 5 milioni non fu riscosso. Rimesso in gioco per l'edizione successiva (che presentava così due premi da 5 milioni), fu questa volta assegnato e - ironia della sorte - ancora una volta nella capitale. Nessuna altra città d'Italia tiene il passo di Roma: Napoli insegue a distanza con tre premi da 5 milioni centrati dal 2006 a oggi (2006-2007-2011). Negli ultimi cinque anni la vincita di prima categoria ha premiato cinque città diverse: Genova, Napoli, Modena, Lecco e Roma.



LA DISTRIBUZIONE TERRITORIALE DEI BIGLIETTI VENDUTI

ABRUZZO

L'AQUILA 70.980

TERAMO 51.060

PESCARA 41.740

CHIETI 65.960

TOTALE 229.740

BASILICATA

POTENZA 30.410

MATERA 18.260

TOTALE 48.670

CALABRIA

CROTONE 6.190

REGGIO CALABRIA 36.580

CATANZARO 32.650

COSENZA 65.700

VIBO VALENTIA 10.170

TOTALE 151.290

CAMPANIA

NAPOLI 439.550

SALERNO 170.620

CASERTA 129.180

BENEVENTO 25.250

AVELLINO 81.990

TOTALE 846.590

EMILIA ROMAGNA

FORLI 79.040

PIACENZA 62.720

MODENA 110.380

REGGIO EMILIA 58.220

PARMA 86.600

RAVENNA 42.450

BOLOGNA 287.650

RIMINI 59.550

FERRARA 58.350

TOTALE 844.960

FRIULI VENEZIA GIULIA

PORDENONE 24.760

GORIZIA 13.840

UDINE 64.940

TRIESTE 32.050

TOTALE 135.590

LAZIO

LATINA 55.930

ROMA 1.276.650

RIETI 52.810

FROSINONE 190.550

VITERBO 76.770

TOTALE 1.652.710

LIGURIA

LA SPEZIA 46.320

SAVONA 49.090

IMPERIA 33.190

GENOVA 122.140

TOTALE 250.740

LOMBARDIA

BERGAMO 120.310

BRESCIA 175.380

MANTOVA 47.260

MONZA 83.230

LODI 34.960

LECCO 37.510

CREMONA 40.610

COMO 62.710

SONDRIO 15.520

MILANO 690.960

VARESE 105.160

PAVIA 61.250

TOTALE 1.474.860

MARCHE

ANCONA 87.190

ASCOLI PICENO 19.640

FERMO 28.610

PESARO URBINO 47.140

MACERATA 34.880

TOTALE 217.460

MOLISE

ISERNIA 8.620

CAMPOBASSO 30.270

TOTALE 38.890

PIEMONTE

TORINO 287.480

VERBANIA 12.480

VERCELLI 28.740

ASTI 24.390

ALESSANDRIA 91.570

NOVARA 37.600

CUNEO 37.080

BIELLA 9.000

TOTALE 528.340

PUGLIA

FOGGIA 85.340

BARLETTA 25.730

TARANTO 38.080

BRINDISI 30.300

BARI 132.990

LECCE 73.420

TOTALE 385.860

SARDEGNA

CAGLIARI 29.260

CARBONIA IGLESIAS 5.460

Medio Campidano 3.400

NUORO 7.180

OGLIASTRA 2.190

SASSARI 17.480

OLBIA 9.420

ORISTANO 13.750

TOTALE 88.140

SICILIA

CALTANISSETTA 14.020

TRAPANI 31.360

ENNA 15.660

PALERMO 124.630

SIRACUSA 27.490

AGRIGENTO 24.160

MESSINA 62.210

RAGUSA 18.980

CATANIA 88.860

TOTALE 407.370

TOSCANA

LUCCA 51.270

MASSA CARRARA 20.800

AREZZO 89.030

PISA 54.110

PRATO 24.340

GROSSETO 25.020

LIVORNO 49.090

PISTOIA 38.560

FIRENZE 207.560

SIENA 59.510

TOTALE 619.290

TRENTINO ALTO ADIGE

BOLZANO 38.730

TRENTO 61.880

TOTALE 100.610