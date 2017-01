Lotteria Italia 2017, biglietti vincenti: l'estrazione in serata su RaiUno

Lotteria Italia e biglietti vincenti, ci siamo. Oggi, 6 gennaio, si svolgerà l'estrazione delle serie vincenti per l'edizione 2016 2017 della Lotteria della Befana. Otto milioni e 800 mila i biglietti venduti per una crescita rispetto alla passata edizione dell'1,3 per cento. Per l’estrazione è tutto pronto. Si svolgerà presso la sede dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Piazza Mastai con ingresso da via Anicia 11/b nella sala delle Lotterie nazionali, alla presenza della Guardia di Finanza e dei rappresentanti di categoria dei consumatori.

I BIGLIETTI ESTRATTI - Lotteria Italia, biglietti vincenti 2016, primo premio, premi minori 2016. Questi, come da tradizione gli ingredienti della serata della Befana. Nella serata sarà estratto il biglietto vincente da 5 milioni di euro e gli altri quattro di prima categoria. Tra i premi di consolazione ci sono premi che vanno da 2 milioni a 500mila euro. Per i premi di seconda categoria ci saranno in palio 50 premi del valore di 50mila euro ciascuno mentre quelli di terza chi ha comprato almeno un biglietto potrà sperare nei 100 tagliandi del valore di 25mila euro.

AFFARI TUOI, LA TRASMISSIONE PER L'ESTRAZIONE DEI BIGLIETTI VINCENTI - I biglietti saranno resi noti nel corso della trasmissione Affari Tuoi condotta da Flavio Insinna su RaiUno, a partire dalle 20.40 e fino a tarda serata. Tanti gli ospiti in studio: Margherita Buy, Loretta Goggi, Daniela Goggi, Paolo Fox, Daniele Liotti, Elena Sofia Ricci, Simone Montedoro, Tullio Solenghi, Massimo Lopez, Iva Zanicchi, Max Tortora, Laura Barriales, Sergio Friscia, Nino D’Angelo, Gloria Guida, Tiberio Timperi, Alberto Matano, Riccardo Polizzy Carbonelli, Edoardo Vianello e i Ricchi e Poveri.

A ROMA SI VINCE - Roma è città fortunata. Lo scorso anno fu venduto al Flaminio il premio da un milione e mezzo di euro. L'anno prima il primo premio da 5 milioni della Lotteria Italia fu venduto proprio a Roma, confermando la capitale come regina delle vincite, con ben otto premi massimi nelle ultime 20 edizioni. In altre parole, dal 1996 a oggi il 42% delle volte il premio massimo è finito a Roma. Tra le curiosità legate alle vincite realizzate nella capitale, il 'giallo' dell'edizione 2008-2009 quando il premio da 5 milioni non fu riscosso. Rimesso in gioco per l'edizione successiva (che presentava così due premi da 5 milioni), fu questa volta assegnato e - ironia della sorte - ancora una volta nella capitale. Nessuna altra città d'Italia tiene il passo di Roma: Napoli insegue a distanza con tre premi da 5 milioni centrati dal 2006 a oggi (2006-2007-2011). Negli ultimi cinque anni la vincita di prima categoria ha premiato cinque città diverse: Genova, Napoli, Modena, Lecco e Roma.