Lombardi bacchetta Beppe Grillo: "Nessuna buca? Non ho riso, mi ha fatto tristezza"

"Non possiamo dire non ci sono buche, caro Beppe. Sarebbe da incoscienti, e noi non lo siamo. Dobbiamo dire la verità". Non sono parole di un esponente dell'opposizione. A sgridare Grillo per aver detto, a favor di telecamere con un video postato sui social, che a Roma le strade sono a posto è Roberta Lombardi. La capogruppo in regione Lazio, con un lungo scritto su Facebook, si scontra con il comico leader del Movimento. E' la prima volta che accade che un nome di peso tra i grillini come quello di Lombardi critica apertamente, e duramente, l'ideatore del M5s.

"Vedi mio carissimo Beppe, mentre era divertente vederti fare “Il moralizzatore del traffico”, quando hai chiuso il tuo minitour romano dicendo “non ci sono buche, nessuna buca, nessuna buca”, non ho più riso, e mi è sceso un velo di tristezza. Perché purtroppo il problema delle buche a Roma (come in tantissime altre città italiane) non fa ridere". Già, non fa ridere. Perché chi percorre le strade romane tutti i giorni, specie con la moto, troppo spesso rischia la vita. E qualcuno l'ha persa, per colpa delle buche

"Il motivo è presto detto: per DECENNI si è permesso a chi vinceva gli appalti sulla manutenzione strade di fare un po’ come gli pareva: rattoppi, asfalti non conformi, capitolati non rispettati, lavori non fatti a regola d’arte: la classica beffa all’italiana, spesa pubblica altissima e risultati mediocri. Tanto pagava lo stato, tanto bastava un controllore complice nell’ente appaltatore, e tutto passava sotto silenzio".

Poi, una parola buona per la sindaca, acerrima "nemica". "Capisco benissimo lo sforzo che Virginia Raggi e la sua giunta stanno facendo per sistemare quanto più possibile quel disastro, rispettando le regole e utilizzando come si deve il denaro pubblico". Ma no, "noi non possiamo dire non ci sono buche, caro Beppe. Sarebbe da incoscienti, e noi non lo siamo. Dobbiamo dire la verità: a Roma c’è una situazione difficilissima, nonostante si sia cambiato passo nell’assegnazione e nella gestione dei lavori". Parole dure, che non fanno sconti, perché stavolta Beppe Grillo ha evidentemente superato il limite.

"Dobbiamo dire la verità e dobbiamo fare di più, cercando possibilmente delle convergenze". E ancora: "Tutti noi, tutti insieme, dobbiamo aiutare l’amministrazione capitolina a fare il massimo, perché noi siamo il MoVimento Cinquestelle: non mettiamo la polvere sotto il tappeto, non mettiamo le chiacchiere sopra le buche. Noi risolviamo i problemi e cambiamo il modo stesso di affrontarli, dunque -anche guardando con rispetto a chi per quelle buche ha avuto la vita rovinata- noi non dobbiamo dire che le strade di Roma sono perfette, ma semmai che saremo così bravi da sistemare anche questo problema. Saremo i primi a farcela, anche in questo, con la forza della ragione e della verità. E allora, solo allora, potremmo ridere di nuovo, parlando delle buche di Roma".