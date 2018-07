Rifiuti, sul lodo da 900 milioni l'Ama vince contro il Colari

Ricorso respinto. Ama non dovrà versare i 900 milioni di euro richiesti dal Colari per i costi sostenuti per la realizzazione del gassificatore di Malagrotta. Lo ha stabilito la Corte d'appello di Roma che ha respinto il ricorso del consorzio gestito per anni dal dominus dei rifiuti capitolini, Manlio Cerroni, contro il lodo arbitrale del 24 aprile 2015.

Secondo il consorzio sarebbe stata la mancanza di un contratto decennale con l'azienda capitolina a non aver permesso di ripagare l'investimento per la costruzione del gassificatore e per i mancati guadagni dalla vendita di energia elettrica generata da quell’impianto. Il danno richiesto dal consorzio avrebbe pesato sulle casse capitoline per 900 milioni di euro.

"I giudici romani hanno così condiviso le ragioni di Ama, che aveva già ottenuto il rigetto della pretesa risarcitoria di Colari" ha spiegato l'azienda in una nota. "La municipalizzata non deve quindi nulla al soggetto privato che voleva porre a carico delle casse pubbliche investimenti autonomamente intrapresi".

Per il presidente e amministratore delegato di Ama Spa, Lorenzo Bagnacani: "La sentenza è un'ottima notizia e sgombra il campo da ogni pretesa incongrua e ingiustificata da parte del Co.La.Ri., rendendo così giustizia. Ama ha reagito con fermezza per non subire un danno ingiustificato con un esborso a carico delle casse pubbliche di circa un miliardo. E' dunque un grandissimo successo per l’azienda ma anche e soprattutto per tutti i cittadini romani. Ringrazio il pool di legali che ha reso possibile questo straordinario risultato".