Tra Raggi e Pd volano gli stracci: "Sindaca incapace, unico giudizio che unisce tutti i romani"

"Il problema non è se la Raggi sia di destra o di sinistra, il suo problema è che è incapace". Con queste parole rivolte alla sindaca grillina dal vicesegretario del Pd Lazio Enzo Foschi, continua l'ormai quasi quotidiano scontro tra grillini e centrosinistra nella Capitale "Questo giudizio - ha poi concluso Foschi - è l'unica cosa chiara su cui la sindaca, con i suoi 4 anni di governo, ha unito tutti i romani".

Dichiarazioni al vetriolo che arrivano a poche ore da quelle, non da meno nei contenuti, rilasciate da Raggi alla trasmissione Di Martedì su La7. "Per Zingaretti sarei una minaccia? Non so se l'abbia detto o mandato a dire, lui tendenzialmente insinua. Non si è mai scagliato con tanta veemenza contro tutta la vicenda che ha preso il nome di Mafia Capitale o contro i Casamonica".

Un'oramai perenne botta e risposta, quasi una gara a chi ha l'ultima parola. A conferma di quanto un doppione del modello di governo giallorosso a Roma sia infattibile se sarà Virginia Raggi il candidato del Movimento.

Pronto a replicare a Foschi il capogruppo M5s Giuliano Pacetti. "Nervosetto eh? Abbiamo toccato un nervo scoperto? Foschi forse rimpiange i tempi in cui lavorava con Marino e umiliava i dipendenti del Comune? O quelli di Veltroni che non si era accorto di un buco di 12 miliardi nei conti del Comune? Ma con che faccia parlano di incapacità quelli che hanno devastato questa città? a che titolo parlano a nome dei romani?".