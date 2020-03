Trasporti, presentato progetto per la nuova linea 712 Acilia-Eur

Una nuova linea, la 712, potrebbe collegare Acilia, Malafede, Giardino di Roma, Vitinia e Castellaccio all'Eur sulla direttrice Ostiense. Il progetto è stato presentato oggi nel corso della commissione Mobilità del Comune di Roma. La linea, secondo i tecnici dell'agenzia Roma servizi per la Mobilità, "si inserisce nella rete attuale e cerca di compensare alcune criticità. Interessa il X municipio e risponde all'esigenza rappresentata nel tempo di un collegamento su gomma tra Acilia sud, Malafede e Vitinia e la stazione Eur Fermi, sulla direttrice Ostiense, con adduzione sulla Roma-Lido".



La linea compierebbe un giro, tra andata e ritorno di 35 chilometri, circa 17 ad andare e 17 per il ritorno, con frequenze di 25-30 minuti. 4-5 gli autobus che potrebbero essere impiegati.



"L'attivazione della linea 712 è fondamentale per i cittadini dei quartieri Giardino di Roma e Axa-Malafede che, ad oggi, non fruiscono di alcun collegamento di trasporto pubblico locale verso snodi nevralgici della città, come ad esempio la stazione 'EUR Fermi'. Gioverebbe al potenziamento della mobilità intermodale, disincentivando così l'utilizzo del mezzo privato", sottolinea Giovanni Zannola, consigliere capitolino del Partito Democratico e primo firmatario della mozione.

