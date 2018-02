Ecco la linea 520: dalla metro A all'aeroporto di Ciampino con un euro e 50

Dopo la linea 720, la 520. La metro A, dopo la metro B. Roma si avvicina all'Aeroporto di Ciampino e l'Atac sfida i privati nei collegamenti per lo scalo di Roma sud. Dal prossimo 5 marzo sarà attiva la linea 520 che collegherà l’aeroporto di Ciampino alle stazioni metro A di Subaugusta e Cinecittà. Nel suo percorso la linea incrocerà le ferrovie Fl4 ed Fl6 permettendo l'interscambio con le linee che servono Roma e altri paesi della sua provincia.

Spiega Enrico Stefano, presidente della commissione mobilità: "Abbiamo creato inoltre una nuova connessione tra la linea A della metropolitana e i quartieri Cinecittà, Statuario-Capannelle, Villaggio Appio e Osteria del Curato, grazie alle fermate su via Tuscolana e via delle Capannelle. Un servizio efficiente ed economico per gli oltre mille lavoratori dello scalo aeroportuale e per i turisti e cittadini che avranno poi la possibilità ulteriore, dal capolinea della linea 520 di effettuare lo scambio con la linea 451 per raggiungere la fermata della metro C Parco di Centocelle, il capolinea del Tram 14, la stazione Togliatti della ferrovia Fl2 e la fermata Ponte Mammolo della metro B. Dalle fermate di via Pizzo di Calabria e Capannelle/Appia Nuova sarà inoltre possibile effettuare anche lo scambio con la linea 118 per raggiungere piazza Venezia e le stazioni della metro B Circo Massimo e Colosseo".

La linea 520 sarà attiva tutti i giorni, feriali e festivi, dalle 5,30 alle 23,30. L’attuale progetto prevede quattro vetture in servizio per una frequenza complessiva di un bus ogni 20 minuti.



Di seguito tutte le fermate della nuova linea da e per Ciampino

Cinecittà

Tuscolana- Cinecittà

Capannelle- Civico 217

Capannelle- Civico 200

Capannelle- Lucrezia Romana

Capannelle- Gamiana

Capannelle- Castroregio

Capannelle- Calice

Capannelle - Scilla

Pizzo Di Calabria

Ciampino Aeroporto

Capannelle - Appia Nuova

Capannelle - Scilla

Capannelle- Calice

Capannelle- Castroregio

Capannelle- Gamiana

Capannelle- Lucrezia Romana

Capannelle- Civico 200

Capannelle- Civico 217

Tuscolana- Cinecittà

Circonvallazione Tuscolana- Cinecittà

Anicio Gallo- Antistio

Cinecittà