Da Lido Centro al Ponte della Scafa: ecco la linea 060

Per limitare i disagi derivanti dalla chiusura del Ponte della Scafa arriva un sistema di navette che permetterà di alleggerire il traffico dei mezzi privati. Da lunedì 3 settembre Atac attiverà una linea bus, la 060, tra la stazione Lido Centro della ferrovia Roma-Lido e il ponte della Scafa dove i viaggiatori troveranno corrispondenza con un servizio navetta di Aeroporti di Roma da e per l'aeroporto di Fiumicino.

La linea Atac 060 sarà attiva dalle 4 alle 24 ed effettuerà fermate:

-Stazione Lido Centro della ferrovia Roma-Lido

-viale Cardinal Ginnasi

-via delle Baleniere altezza via Vasco De Gama

-via delle Baleniere altezza via delle antille

-via Carlo Marenco di Moriondo

-via delle Azzorre

-via del Ponte di Tor Boacciana (corrispondenza con bus navetta Aeroporti di Roma)

La navetta gestita da Aeroporti di Roma collegherà l'aeroporto Leonardo da Vinci e l'Isola Sacra a Ponte della Scafa e, come la linea 060, sarà attiva dalle 4 alle 24

La navetta Aeroporti di Roma effettuerà fermate:

Direzione Ponte della Scafa

-Fiumicino Aeroporto/partenze Terminal 3

-via della Scafa angolo via Coni Zugna

-via del Faro altezza ponte 2 giugno

-via Bezzi angolo via Frassinetti

-via Trincea delle Frasche altezza via Passo Buole

-via Trincea delle Frasche altezza via Leandro Veri

-via della Scafa altezza via Monte Nozzolo

-ponte della Scafa (corrispondenza con bus Atac linea 060)

Direzione Fiumicino Aeroporto

-Ponte della Scafa (corrispondenza con bus Atac 060)

-via Trincea delle Frasche altezza via Passo Buole

-via Trincea delle Frasche altezza via Leandro Veri

-via Bozzi angolo via Frassinetti

-via Coni Zugna altezza via del Faro

-via di Villa Guglielmi

-via Redipuglia (prima del viadotto

-Fiumicino Aeroporto/partenze terminal 3