La nuova sfida dell'assessora Meleo, dai bus ai cantieri: "Daremo nuova veste a città"

Dalla Mobilità alle Infrastrutture: in seguito al rimpasto di Giunta della Sindaca Raggi, Linda Meleo cambia assessorato e, "scesa" dal bus, è pronta ad indossare il caschetto da cantiere.

Linda Meleo dalla Mobilità alle Infrastrutture

"Da oggi partiamo con una nuova sfida: quella delle infrastrutture. Ci occuperemo in particolar modo di temi molto importanti per la città di Roma: manutenzioni stradali, ponti, dissesto idrogeologico, edilizia sociale e scolastica. Ma anche di quei temi legati all'accessibilità, e dunque all'abbattimento delle barriere architettoniche, e alla sicurezza stradale" - ha detto nel suo video di presentazione alla guida del nuovo assessorato.

L'abbattimento della Tangenziale Est

"Ci sono tantissime novità". Meleo riparte però in concreto dai punti fermi e dai grandi progetti in corso di chi l'ha preceduta, l'ex assessora Margherita Gatta. In eredità a Meleo l'abbattimento della Tangenziale Est, di quei 460 metri di sopraelevata che corrono lungo la stazione Tiburtina il cui smantellamento è iniziato lo scorso 5 agosto.

"Un intervento - ha sottolineato Meleo - che la città attendeva da molto tempo, al quale è legato anche un progetto di riqualificazione urbanistica che regalerà all'intero asse della stazione Tiburtina una nuova veste".

Il 'piano sanpietrini': "Una bike lane in via Nazionale"

Oltre alla Tangenziale Est, da completare pure il 'piano sanpietrini': quello che vedrà la rimozione dei sanpietrini dalle strade ad alto scorrimento, dove la manutenzione ha costi elevati, per posizionarli in aree pedonali. "Quello dei sanpietrini è un piano molto importante. Fra qualche mese partiranno i cantieri su via Nazionale e via IV novembre. In via Nazionale, con la stesura dell'asfalto, sarà inserita anche una bike lane".

"Quindi - ha concluso Meleo - cerchiamo di vedere tutto in maniera integrata: nuova veste alla città, nuove possibilità di spostamento. Ci sono tantissime attività in cantiere. Io sono pronta, accolgo con grande entusiasmo questa sfida".